태백시가 지역의 열악한 교통 여건을 개선하고 미래산업을 육성하기 위해 정부 차원의 적극적인 지원을 요청했다.

이상호 태백시장은 23일 서울 국토발전전시관에서 국토교통부 제2차관과 면담을 갖고 철도·도로 분야 4대 핵심 현안을 건의했다고 밝혔다.

▲이상호 태백시장 “성패는 광역교통망”. ⓒ태백시

이번 면담은 향후 10년간 우리나라 철도정책 방향을 결정할 ‘제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)’ 수립을 앞두고 태백선 직선화와 평창~정선선 건설의 국가계획 반영 필요성을 직접 전달하기 위해 마련됐다.

아울러 폐광 이후 새로운 산업으로 전환을 추진 중인 태백시의 열악한 교통 여건을 설명하고 철도·도로 분야 핵심사업의 조속한 추진을 요청하는 데 중점을 뒀다.

태백시는 현재 고준위 방폐물 연구용 지하연구시설(태백URL), 청정 스마트 축산산업단지, 태백교도소, 청정메탄올 생산시설, 산림목재 클러스터 등 약 2조 원 규모의 국가적 필요성이 큰 핵심 사업을 추진하고 있지만 이를 뒷받침할 광역교통망은 여전히 부족한 실정이다.

태백시는 이러한 사업들이 국가적 과제 수행과 폐광지역의 산업 전환에 중요한 역할을 하는 만큼 원활한 사업 추진과 기업 투자 활성화를 위해 철도·도로 등 광역교통망 확충이 반드시 필요하다고 강조했다.

이날 이상호 태백시장은 태백선 직선화 및 평창~정선선(강원랜드) 건설의 제5차 국가철도망 구축계획 반영, 태백선 무궁화호의 KTX-이음 단계적 교체, 영월~삼척 고속도로 태백지선 및 태백IC 신설, 동점~통동 국도대체우회도로 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 등 4대 핵심 현안을 건의했다.

◇ 철도 = 이동시간 단축 및 접근성 강화

먼저 철도 분야에서는 태백선 직선화와 평창~정선선(강원랜드) 건설의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 요청했다.

태백선은 과거 석탄산업 성장과 지역경제 발전을 뒷받침해 온 핵심 교통망이지만 굴곡과 급경사가 많은 노선 특성상 열차 운행속도가 낮고 태백~청량리 간 무궁화호 이동시간이 약 3시간 40분에 달하는 등 교통 여건 개선이 시급한 상황이다.

이에 시는 과거 석탄산업을 뒷받침했던 철도가 이제는 청정에너지 등 미래산업의 성장을 견인하는 고속교통망으로 거듭나야 한다는 점을 강조했다.

이어 태백선 직선화를 통해 수도권과 태백 간 이동시간을 2시간 이내로 단축할 수 있도록 국가계획 반영을 요청했다.

아울러 경강선 평창역에서 정선과 강원랜드를 거쳐 태백까지 연결하는 평창~정선선 건설도 건의했다.

해당 노선은 태백선 직선화와 함께 수도권에서 태백으로 접근하는 두 개의 KTX 교통축을 구축하고 강원 남부권과 동해안을 잇는 철도관광 연계망을 확충해 관광객 유입과 지역경제 활성화를 이끌 핵심 교통망이라는 점을 강조했다.

이와 함께 기존 무궁화호를 KTX-이음(EMU-250)으로 단계적으로 교체해 줄 것을 요청했다.

현재 태백~청량리 방면 열차는 하루 5회 운행되고 있으나 신형 열차(EMU-150)는 1회에 그치고 나머지 4회는 노후 무궁화호가 운행되고 있다.

태백시는 장기간이 소요되는 태백선 직선화 사업에 앞서 시민들의 이동 편의를 개선할 수 있도록 기존 운행시간대 활용과 열차 연결·분리 운행 등 구체적인 도입 방안도 함께 검토해 줄 것을 건의했다.

▲이상호 태백시장 “성패는 광역교통망”. ⓒ태백시

◇ 고속도로 = 물류비 절감 및 기업 투자환경 개선

고속도로 분야에서는 영월~삼척 고속도로 태백지선 반영과 태백IC 신설을 요청했다.

영월~삼척 고속도로는 2025년 1월 예비타당성조사를 통과하고 올해 4월 타당성평가 용역에 착수했으나 현재 추진 중인 본선은 태백을 직접 경유하지 않는 상황이다.

이에 시는 본선 타당성평가 과정에서 사북IC~서삼척IC 사이에 태백으로 연결되는 지선고속도로와 태백IC 신설안을 포함해 줄 것을 건의했다.

특히 태백URL과 청정 스마트 축산산업단지 등 국가적 중요성이 큰 사업들의 원활한 추진을 위해서는 고속도로 접근성 확보가 필수적이며 이를 통한 물류비 절감과 기업 투자환경 개선이 시급하다는 점을 강조했다.

또 동점~통동 국도대체우회도로 건설사업의 제6차 국도·국지도 건설계획 반영도 요청했다.

해당 사업은 총사업비 약 438억 원을 투입해 5.5km 구간에 왕복 2차로 우회도로를 신설하는 사업으로 현재 국가계획 반영을 위한 비예타 사업으로 검토되고 있다.

태백시는 기존 도로의 좁은 폭과 심한 굴곡으로 인한 교통 불편을 해소하고 태백URL, 청정메탄올 생산시설, 고터실산업단지 등 주요 산업거점의 원활한 물류 수송과 교통안전 확보를 위해 조속한 사업 추진이 필요하다는 입장을 전달했다.

이상호 태백시장은 “태백시는 폐광 이후 새로운 성장동력을 확보하기 위해 약 2조 원 규모의 미래산업을 추진하고 있으며 이들 사업은 지역경제 회복뿐 아니라 국가적 차원에서도 중요한 의미를 갖고 있다”며 “국가적으로 필요한 핵심사업들이 성공적으로 추진되기 위해서는 이를 뒷받침할 철도·도로 등 광역교통망 확충이 반드시 선행돼야 한다”고 강조했다.

이어 “이번에 건의한 사업들은 태백의 산업전환과 강원 남부권의 균형발전을 위한 핵심 과제인 만큼 국가계획 반영과 조속한 추진을 위해 정부 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청드린다”고 말했다.

태백시는 이번 면담을 계기로 국토교통부 등 관계 기관과 지속적으로 협의하고 철도·도로 분야 핵심사업의 국가계획 반영과 조속한 추진을 위해 행정력을 집중할 방침이다.