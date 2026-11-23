전북 전주시가 갚아야 할 빚 약 6800억원의 대부분을 2030년 이후로 미뤄놓은 가운데 청년정책과 시정연구원 운영에서도 예산 관리 부실이 지적됐다.

양영환 전주시의원은 최근 열린 기획조정실과 인구청년정책국 및 전주시정연구원 등에 대한 행정사무감사에서 전주시의 재정 운영과 주요 정책 문제점을 잇달아 지적했다.

전주시 채무관리계획에 따르면 전체 채무 6798억6000만원 중 88.3%인 6004억7000만원은 2030년 이후 상환할 예정이다.

양 의원은 빚 대부분을 미래로 미루고 있다는 점을 지적하며 채무 감축을 촉구했다.

전주시는 "현재 재정 여건상 조기 상환이 어렵다"며 "신규 지방채 발행을 억제하겠다"고 답했다.

▲양영환 전주시의원 ⓒ전주시의회

앞서 전주시는 지난해 재정투자심사에서 실제로는 쓸 수 있는 돈이 509억원 부족했는데도 675억원이 남는 것으로 계산해 전북특별자치도 종합감사에서 기관경고를 받은 바 있다.

이런 가운데 전주시는 청년정책에 약 450억원을 투입하면서도 지원받은 청년이 퇴사 후 전주에 계속 거주하는지조차 파악하지 않은 것으로 나타났다.

또 청년 창업지원금은 폐업 시 환수 방안을 마련하지 않았고 면접정장 무료 대여 사업 역시 이용자의 취업 여부를 확인하지 않았다.

양 의원은 "면접은 전주에서 보고 취업은 서울로 가 버리면 죽 쒀서 개 주는 꼴"이라며 "지원만 하고 끝나 유야무야되면 예산 낭비"라고 비판했다.

이에 전주시는 "앞으로 지원 대상자의 동의를 받아 퇴사 후 5년간 거주 여부와 퇴사 이유 등을 확인하고 창업지원 사업도 2년간 영업을 유지하도록 정기적으로 점검하겠다"고 답했다.

아울러 연간 약 29억원을 지원받는 전주시정연구원도 연구 건수는 늘었지만 상당수가 1~3개월짜리 단기 과제나 100~200만원 규모 소액 연구인 것으로 나타나 지적이 이어졌다.

연구원에 지원되는 예산 약 29억원도 대부분 직원 인건비와 운영비로 사용되고 있는 것으로 파악됐다.

양 의원은 "연구 건수가 중요한 게 아니다"며 "인구 감소나 청년 유출, 기업 유치처럼 전주시에 피부로 도움이 되는 연구를 해야 시정연구원이 대우받는다"고 강조했다.

이에 지난 16일 취임한 한동숭 연구원장은 "소액·단기 연구를 줄이고 1000만원 이상 규모 연구를 확대하겠다"며 "부서별 연구 수요조사를 통해 중복 용역을 줄이겠다"고 밝혔다.