횡성군이 유니세프 아동친화도시 상위 단계 인증 도시에 걸맞은 내실을 다지기 위해 민·관·경 합동으로 올해 추진사업을 전면 점검했다.

횡성군은 23일 횡성군청에서 2026년 제1차 횡성군 아동친화도시 추진위원회 회의를 열었다.

▲2026년 제1차 횡성군 아동친화도시 추진위원회 회의. ⓒ횡성군

이번 회의는 아동친화도시 조성 정책의 실행력과 완성도를 높이기 위해 마련했다.

위원장인 최태영 부군수를 비롯해 횡성교육지원청·횡성경찰서·횡성소방서 등 관계 기관 당연직 위원과 민간 전문가 등 위원 총 13명이 참석했다.

회의는 신규 위촉직 위원 4명에게 위촉장을 수여하고 부위원장을 호선으로 선출하며 시작했다.

이어 위원들은 아동친화도시 조성 추진 현황, 2026년 추진사업 현황 및 활동 보고, 최근 업무추진단 회의 결과 보고, 추진사업 명칭 정비 안건 등을 심의했다.

최태영 횡성부군수는 "오늘 나눈 이야기들이 아이들의 삶에 따뜻하고 실질적인 변화로 스며들기를 바란다"며 "아동이 존중받고 행복한 아동친화도시 횡성을 완성해 가는 길에 위원님들의 든든한 동행을 부탁드린다"고 말했다.

횡성군은 지난 2024년 12월 강원도 내 최초로 유니세프 아동친화도시 상위 단계 인증을 받았다.

횡성군은 이를 바탕으로 아동 권리 중심의 행정 체계를 강화하고 지속 가능한 아동 복지 정책을 펼쳐 나가기로 했다.