횡성군이 내년 본예산안을 올해보다 372억 원(5.5%) 늘린 7150억 원 규모로 편성하고 민생경제 회복과 관광·미래산업 육성에 재정을 집중 투입하기로 했다.

횡성군은 민선 9기 핵심 목표인 횡성관광 500만 시대를 열고 군민의 삶에 실질적인 변화를 이끌기 위해 이 같은 내용의 2027년도 본예산안을 마련했다.

▲장신상 횡성군수. ⓒ횡성군

횡성군은 이번 예산 편성 과정에서 일반행정 분야 경상경비를 351억 원으로 올해보다 17% 절감했다.

아낀 재원은 생활불편 해소, 생애주기별 맞춤형 복지, 민생경제·농축산 지원, 문화·관광 육성, 미래산업 등 군민 체감 분야에 돌렸다.

기능별 예산 현황을 보면 사회복지 분야가 1545억 원으로 가장 큰 비중을 차지했다.

이어 농·축산 1191억 원, 환경관리 1167억 원, 지역개발 525억 원 순으로 배정했다.

증액 폭이 가장 큰 분야는 재난과 관광이다.

하천정비·재해예방·안전 분야는 올해보다 80억 원(33%) 급증한 321억 7000만 원을 편성했다.

문화·관광 및 생활체육 분야는 57억 원(19.25%) 늘어난 356억 8000만 원, 지역경제 및 산업지원 분야는 38억 원(13%) 증가한 331억 9000만 원을 반영했다.

▲2027년도 본예산안. ⓒ횡성군

분야별 주요 사업을 살펴보면 민생경제와 농업 경쟁력 강화를 위해 군민 생활안정 민생지원금 92억 원과 반값농자재 지원 확대 100억 원을 투입한다.

횡성사랑상품권 인센티브 확대(25억 원), 친환경 농업관리센터 구축(27억 원·총사업비 100억 원), 소상공인 점포 환경개선(5억 원) 사업도 추진하기로 했다.

생애주기별 맞춤 복지 분야에는 노인일자리(165억 원), 영유아·아동 지원(153억 원), 노인돌봄·응급안전안심 지원(24억 원), 청소년 희망채움 바우처(22억 원), 청년 농촌보금자리 조성 1차년도(10억 원·3년간 총 100억 원), 출생아 바우처(3억 5000만 원) 등이다.

관광 성장과 미래산업 육성을 위해서는 미래차 3대 거점 구축(32억 원·총사업비 589억 원)과 오원지구 관광개발(31억 원)에 예산을 집중한다.

통합바이오가스화시설 설치(17억 원), 지역사랑 휴가지원(15억 원), 도시생태축 복원사업(15억 원), 조곡농공단지 도시가스 공급(8억 원) 등도 포함했다.

안전도시 조성과 정주여건 개선 사업도 대거 반영했다.

소하천·용배수로 정비(100억 원), 재해위험지역 정비(89억 원), 소규모 생활불편 해소(74억 원), 횡성·우천·공근·둔내 농촌중심지 활성화(55억 원), 우천 우항지구 노후주거지 정비(40억 원), 전천교 재가설(30억 원·총사업비 248억 원) 등을 추진한다.

안흥·갑천·청일·서원·강림 기초생활거점 조성(24억 원), 안흥 농촌공간 정비(10억 5000만 원), 구릿고개 취약지역 개조사업(5억 5,000만 원) 등도 차질 없이 진행하기로 했다.

장신상 횡성군수는 "2027년도 본예산안은 군민과 함께 횡성의 새로운 도약과 변화를 만들어가기 위한 재원"이라며 "군민의 삶 구석구석까지 실질적인 변화가 이어지고 풍부한 문화관광자원을 바탕으로 사람이 모이고 활력이 넘치는 횡성, 군민 모두가 안심하고 살 수 있는 따뜻한 횡성의 내일을 열어가겠다"고 말했다.