▲김응수 전북경찰청 홍보대사 ⓒ전북경찰청

전북지역 보이스피싱 피해액이 지난해보다 78% 감소한 가운데 전북경찰청이 범죄 예방 홍보활동을 확대한다.

23일 전북경찰청에 따르면 올해 9~10월 도내 보이스피싱 발생 건수는 51건으로 지난해 같은 기간 84건보다 39% 줄었으며 피해액도 62억9000만원에서 13억7200만원으로 78% 감소했다.

경찰은 그동안 금융감독원과 공동주택관리업체 등 11개 기관·단체와 업무협약을 맺고 예방 교육 및 홍보활동을 추진해 왔다.

신효섭 전북경찰청장은 전주시 신규 통·반장과 여성경제인협회 등을 대상으로 예방 특강 5회, 치안설명회 35회를 진행했다.

지난 9월에는 홍보대사인 배우 김응수와 보이스피싱 예방 영상을 제작해 사회관계망서비스(SNS)에 배포했다.

경찰은 앞으로 김응수가 참여한 예방 영상 4편을 추가 제작해 SNS, 도내 전광판, 아파트 승강기 모니터 등에 송출할 계획이다.

또 아파트 안내방송, 카카오톡, 문자메시지 등을 통해 예방수칙을 알릴 방침이다.

신효섭 청장은 "변화하는 사기 수법에 맞춰 예방 정보를 신속하게 알리고 생활 속 예방활동을 이어가겠다"고 말했다.