강원특별자치도가 현장에서 오랜 기간 기술 발전을 이끌어 온 우수 숙련기술인 2명을 올해의 강원특별자치도명장으로 선정했다.

강원특별자치도는 23일 도청 통상상담실에서 2026년 강원특별자치도명장 수여식을 열고 미용 분야 이경근 대표(원주시 살롱드 이경)와 요리 분야 박종모 총괄 조리팀장(고성군 소노호텔&리조트 델피노)에게 명장 증서를 수여했다.

▲2026년 강원특별자치도명장 수여식. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도명장은 강원특별자치도명장 선정 및 지원 조례에 따라 2019년부터 시행하고 있는 제도다.

올해까지 총 13개 직종에서 22명의 명장을 배출했다.

강원특별자치도는 지난 5월부터 서류심사와 현장실사를 진행한 뒤 지난 10월 8일 강원특별자치도명장심의위원회 심의를 거쳐 올해 명장을 최종 확정했다.

선정된 두 명장에게는 명장 증서·현판·배지를 수여하고 산업 발전과 후학 양성을 위한 기술장려금(연 300만 원)을 2년간 지원하기로 했다.

▲미용 분야 이경근 명장. ⓒ강원특별자치도

미용 분야 이경근 명장은 42년 이상 현장에 종사한 미용 기능장으로 비대칭 디자인 컷(어씨메트릭 컷) 기술에서 뛰어난 기량을 인정받았다.

미용 예비 창업자 컨설팅과 한국미용산업발전협의회 발족으로 지역 미용산업 경쟁력을 높였으며 교도소·군부대 등을 찾아 이·미용 봉사활동을 꾸준히 펼치며 지역사회 상생을 실천했다.

▲요리 분야 박종모 명장. ⓒ강원특별자치도

요리 분야 박종모 명장은 21년 이상 현장을 지킨 조리기능장으로 강원특별자치도 역대 최초의 요리 명장이라는 영예를 안았다.

감자 전분 만두피, 산채 비건만두, 전통 발효 누룩 소금 제조 등 독보적인 조리 기술을 보유하고 있으며 황태·곤드레·시래기 등 강원 지역 식재료를 활용한 30여 종의 신메뉴를 개발·상품화해 지역경제 활성화에 기여했다.

아울러 지역 소상공인 상품 개발 컨설팅을 비롯해 소외계층 요리강습과 장애인 나눔행사 등 재능기부에도 앞장섰다.

신원철 강원특별자치도 경제부지사는 "오랜 세월 현장을 지키며 지역 산업 발전에 헌신해 주신 명장분들께 깊은 축하와 감사를 전한다"며 "앞으로도 다양한 분야의 우수 숙련기술인을 적극 발굴해 후진 양성과 지역 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.