전국장애인차별철폐연대(이하 전장연)가 지하철 탑승 시위에 반대하며 자신들을 '깡패', '알카에다 테러집단' 등으로 빗댄 국민의힘 김재섭 의원을 고소했다.

전장연과 장애인차별금지추진연대는 23일 서울 종로구 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 김 의원에 대해 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손, 형법상 모욕, 그리고 장애인차별금지법 위반 혐의로 고소장을 제출하겠다고 밝혔다. 고소인은 박경석 등 전장연 상임공동대표 4인이다.

앞서 김 의원은 지난 8월 자신의 페이스북에 "시민의 일상을 볼모로 한 전장연의 불법 점거는 권리 주장이 아니라 시민에 대한 공갈이었다"며 "그리고 마침내 무려 2조 6000억 원이라는 막대한 예산을 갈취하려 한다. 서울시 전체 장애인 복지 예산 1년 치(1조 7000억 원)를 훌쩍 뛰어넘는 천문학적 액수"라고 지적했다.

김 의원은 전장연이 더불어민주당과의 타협 이후 지하철 탑승 시위를 중단하겠다고 발표한 것을 두고도 "깡패가 피해자한테 선처하려 드나"라고 비난했다. 그러면서 "무고한 시민의 발을 묶고 일상을 인질로 삼는 행위는 일종의 테러행위"라며 "노무현 정부도 알카에다 같은 테러집단과는 협상하지 않았다"고 했다.

이에 대해 전장연의 고소 대리인 조인영 공익인권법재단 공감 변호사는 "2조 6000억 원은 활동 지원, 저상버스와 특별교통수단, 근로지원인 장애인 평생교육처럼 법률이 이미 장애인의 권리로 정해 둔 제도의 예산을 늘려달라는 요구액의 합계일 뿐"이라고 반박했다.

조 변호사는 "국가의 예산을 요구하는 것은 지방자치단체도, 지역구 예산을 챙기는 국회의원도 하는 일이다. 그런데 장애인이 요구하면 그것이 공갈이 되고 갈취가 된다"며 "예산을 심의하는 국회의원이 이런 구조를 몰랐을 리 없다. 김 의원은 이를 알면서도 허위 사실을 적시해 전장연 구성원의 명예를 훼손했다"고 주장했다.

나아가 조 변호사는 "김 의원의 발언은 이번이 처음이 아니다. 2022년에는 박 대표를 실명으로 거론하며 범죄 혐의에 연루됐다고 했으며 지난해에는 전장연을 처벌의 대상, 만행, 떼법이라고 불렀다. 올해는 공갈, 갈취, 깡패 테러 집단으로 수위를 높였고, 지난 13일에는 불법 단체라고 규정했다"고 지적했다.

그러면서 "이것은 고의적이고 반복적인 장애인 차별이며 괴롭힘이라고 할 수밖에 없다. 우리는 이 고소를 통해 법은 국회의원에게도 평등 하게 적용된다는 것, 국회의원이라는 신분을 가진다고 해서 장애인 차별이 용납되지 않는다는 것을 확인받고자 한다"고 강조했다.

박 대표도 "우리가 요구하고 있는 장애인 권리 예산은 마땅히 정부가 이미 보장했어야 될, 법에 근거해서 그 권리를 실현했어야 될 시민으로서의 기본적 권리에 대한 예산"이라며 "(김 의원은) 그 예산을 특정 장애인 단체의 이윤으로 취급하고 그것을 모독하고 있다"고 성토했다.

이어 "김 의원에게 묻고 싶다. 인종차별을 위해서 싸웠던 그 시대, 그 운동에 대해서도 알카에다와 같은 테러 조직이라고 할 것인가. 인종차별을 철폐하기 위해서 외쳤던 목소리는 협박이었나"라며 "국회의원이면 정치가 이미 책임지고 해결했어야 될 문제를 요구하고 있는 전장연에 대해 도리어 깡패 취급하고 테러 집단 취급하는 몰상식을 멈추라"고 촉구했다.

회견 뒤 고소인들은 서울경찰청 민원실에 김 의원에 대한 고소장을 제출했다.

한편 김 의원은 기자회견 직후 자신의 페이스북에 글을 올려 "전장연이 저를 고소하고 입틀막하려 해도 전장연이 서울 시민의 출근길을 인질로 삼아 자신들의 예산 요구를 관철시키려는 것은 시민을 상대로 한 테러와 다름없다는 제 판단은 변하지 않는다"고 반발했다.

이어 "방귀 뀐 놈이 성을 낸다고, 서울 시민을 향해 석고대죄를 해도 모자랄 전장연이 서울 시민의 출근길을 지키고자 싸우는 제게 고소를 한 것은 정치적으로 도의적으로 용납할 수 없는 행위"라고 주장했다.