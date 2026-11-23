▲방문객들과 먹거리 부스 운영자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ순창군

전북 순창에서 열린 '2026 순창 코리아 떡볶이페스타'에 이틀간 6만7000여명이 방문하고 먹거리 판매액도 1억5000만원을 넘겼다.

23일 순창발효관광재단에 따르면 지난 21일부터 22일까지 순창발효테마파크와 순창전통고추장민속마을 일원에서 열린 이번 축제가 방문객 6만7000여명을 기록하며 막을 내렸다.

축제 기간 공식 결제시스템으로 집계된 먹거리 판매액은 1억5000만원을 넘어섰으며 재단은 개별 카드결제와 계좌이체 등을 합산하면 약 3억원에 이를 것으로 추정했다.

올해 축제는 '먹당겨' '놀당겨' '정당겨' '쉼당겨' 등 4가지 테마로 운영됐으며 순창군 11개 읍면을 비롯한 35개 먹거리 부스가 마련돼 전통·로제·마라 떡볶이 등 다양한 메뉴를 선보였다.

▲지난 21일부터 22일까지 전북 순창발효테마파크 일원에서 열린 '2026 순창 코리아 떡볶이페스타' 행사장이 방문객들로 붐비고 있다. ⓒ순창군

또 방문객이 인기 메뉴를 선정하는 '골목 떡볶이 대첩', '순창 마을대항전', 조광효 셰프의 쿠킹쇼, 증강현실(AR) 미션 등 체험 프로그램도 진행돼 인기를 끌었다.

축제 마지막 날에는 전북 5개 지역 예술단체 150여명이 참여한 거리극 퍼레이드가 열려 농악과 전통연희 등 다양한 공연을 펼쳤다.

이 밖에도 캠핑 유튜버 '리랑온에어'와 함께하는 1박 2일 캠핑 프로그램 '순창에서의 하룻밤'을 운영하고 QR코드 기반 모바일 주문 시스템을 도입해 방문객 편의를 높였다

최영일 순창군수는 "많은 관광객의 관심과 참여 속에 이번 떡볶이페스타를 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 순창만의 특색 있는 먹거리와 문화 콘텐츠를 연계해 지역을 대표하는 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.