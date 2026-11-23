강원특별자치도가 노후화된 기존 시설을 대신해 도내 어르신들의 권익 신장과 복지 증진의 구심점이 될 새 보금자리 건립에 본격적으로 나섰다.

강원특별자치도는 23일 대한노인회 강원도연합회관 건립 기공식을 열었다.

▲대한노인회 강원도연합회관 건립 기공식. ⓒ강원특별자치도

이날 행사에는 김영수 행정부지사, 박길선 강원특별자치도의회 의장·도의원, 이건실 대한노인회 강원도연합회장을 비롯한 시·군 지회 인사들이 참석해 안전한 완공을 기원하며 신축의 첫 시작을 축하했다.

기존 연합회관은 건립된 지 48년이 지나 노후화로 인한 안전 문제와 협소한 공간 탓에 복지 수요를 감당하기 어렵다는 지적이 꾸준히 제기됐다.

▲대한노인회 강원도연합회관 건립 기공식. ⓒ강원특별자치도

새롭게 건립되는 연합회관은 지상 2층 규모로 짓는다.

내부에는 다목적 강당·휴게실·사무실 등 어르신들이 편리하게 이용하고 소통할 수 있는 다양한 문화·복지 공간을 조성하기로 했다.

▲대한노인회 강원도연합회관 건립 기공식. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 이번 신축으로 어르신들의 여가·문화 활동의 질을 높이고 복지 증진을 위한 조직 역량을 강화하는 핵심 거점을 마련했다.

김영수 강원특별자치도 행정부지사는 "이번 기공식을 시작으로 본격적인 공사에 들어가 내년 하반기 준공을 목표로 사업을 차질 없이 추진할 방침"이라며 "새롭게 건립될 연합회관이 도내 어르신들의 편안한 쉼터이자 활기찬 소통의 장이 될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.