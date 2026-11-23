강원인재원이 과학기술·문화예술·체육 분야에서 뛰어난 역량과 잠재력을 갖춘 도내 차세대 유망주 10명을 2027년도 강원특별자치도 미래인재로 선발해 지원하기로 했다.

강원인재원은 23일 KT&G 상상마당 춘천스테이 나비홀에서 2027년도 강원특별자치도 미래인재 인증서 수여식을 열었다.

▲2027년도 강원특별자치도 미래인재. ⓒ강원인재원

올해 인증서를 받은 미래인재는 총 10명이다.

분야별로는 과학기술 분야 김성윤(서울대 1년)·원재인(강원과학고 3년)·최원정(강원과학고 1년), 문화예술 분야 이재혁(서울예술고 1년)·진수영(서울대 1년)·한재윤(한예종 2년), 체육 분야 박시현(강원체육중 3년)·우다연(강원체육중 2년)·장문성(강원체육고 3년)·정지원(섬강중 1년) 학생이 이름을 올렸다.

강원특별자치도 미래인재 육성사업은 과학기술·인문사회·문화예술·체육 분야에서 성장 잠재력이 큰 인재를 발굴해 최대 7년간 장학금과 성장활동을 지원하는 강원인재원의 핵심 사업이다.

2005년부터 지금까지 총 257명의 미래인재를 선발해 지원했다.

이 사업을 거쳐 세계적인 인물로 성장한 대표 출신으로는 올림픽 역도 금메달리스트 장미란, 피아니스트 손열음, 첼리스트 한재민, 크로스오버 보컬 그룹 포레스텔라의 조민규, 건축가 신정엽 등이 있다.

미래인재를 대표해 선발 소감을 발표한 김성윤 군은 "강원특별자치도는 고향이자 꿈을 키워 온 곳"이라며 "이번 선발이 앞으로 새로운 배움과 도전에 나설 때 든든한 응원이 될 것"이라고 말했다.