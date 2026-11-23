▲사고 현장 ⓒ전북소방본부

전북 전주에서 새벽 교통사고로 60대 환경관리원이 숨진 가운데 국민의힘 전북도당이 전주시에 철저한 실태조사와 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

국민의힘 전북도당은 23일 "이번 사고의 정확한 경위와 책임 소재는 관계기관의 조사를 통해 밝혀져야 하겠지만 전주시 역시 그동안의 관리·감독 실태를 면밀히 살펴보고 책임 있는 입장을 표명해야 한다"고 요구했다.

이어 "환경관리원들이 정해진 근무시간보다 이른 새벽부터 작업에 나서야 했던 이유와 실제 근무환경을 철저히 확인해야 한다"고 강조했다.

특히 "단순히 근무시간 준수를 당부하는 공문 발송이나 일회성 현장점검에 그쳐서는 안 된다"며 "전주시는 대행업체의 근무 실태와 안전관리 체계를 전면적으로 점검하고 현장에서 실질적으로 작동할 수 있는 구체적인 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.

앞서 지난 18일 오전 2시 56분 전주시 덕진구 우아동 전주역 인근 도로에서 청소대행업체 소속 60대 환경관리원이 1톤 트럭에 치여 숨졌다.

사고 이후 민주노총 전국민주연합노동조합 전주지부는 "공식 근무시간이 오전 6시부터 오후 3시까지지만 일부 대행업체에서 오전 3시부터 근무하는 관행이 이어졌고 전주시가 이를 묵인했다"고 주장했다.

또 노조가 전주시에 새벽 근무에 대한 관리·감독을 거듭 요청했지만 관련 공문은 사고 당일에야 발송된 것으로 드러났다.