춘천시와 춘천시민들이 자매결연 함정인 해군 춘천함을 찾아 장병들을 격려하고 민·군 우의를 다졌다.

춘천시는 23일 시민들과 함께 동해 군항에 정박 중인 해군 춘천함을 방문했다.

▲해군 춘천함 방문. ⓒ춘천시

이번 방문은 2023년 9월 자매결연을 맺은 이후 세 번째로 춘천이라는 이름으로 맺은 인연을 이어가기 위해 마련했다.

이날 행사에는 현준태 춘천시 부시장을 비롯해 한백록 기념사업회·청주 한씨 문중·서면 주민자치회·춘천역사문화답사회 소속 시민들이 참석했다.

해군 측에서는 전성환 해군 제1함대 제11전투전대장과 이혜연 춘천함장 등이 시민들을 맞았다.

▲해군 춘천함 방문. ⓒ춘천시

현준태 부시장은 해군 관계자들과 차담회를 갖고 장병들에게 춘천 감자빵을 전달했다.

시민들은 춘천함 소개 영상을 시청한 뒤 서면 시인단의 시 낭송과 해군 군악대 공연을 관람했다. 서면 시인단은 춘천함을 주제로 직접 쓴 시를 낭송하며 장병들에게 응원의 마음을 전했다.

이어 시민들은 조별로 함정 내부를 둘러보며 춘천함의 임무와 장병들의 생활 공간을 살펴봤다.

춘천함은 길이 122m, 2,800톤급 신형 호위함으로 지난 2023년 10월 해군에 인도됐다.

잠수함 탐지와 대응 능력을 강화한 함정이며 함명은 1946년 취역한 상륙정 춘천정의 이름을 이었다.

▲해군 춘천함 방문. ⓒ춘천시

춘천시와 춘천함은 자매결연 직후 충장공 한백록 장군 제례행사를 함께 거행하며 교류를 시작했다.

2024년에는 시민들의 춘천함 방문과 춘천함 장병 100명 초청 춘천 시티투어를 진행했으며 지난해에는 금산초 학생과 시민들이 함정을 방문해 교류를 이어갔다.

현준태 춘천시 부시장은 "대한민국의 해양 안보와 국민의 안전을 지키기 위해 맡은 바 임무에 최선을 다하고 계신 여러분께 춘천시민을 대표하여 진심으로 감사와 존경의 말씀을 드린다"며 "장병 여러분이 춘천을 제2의 고향처럼 편안하게 느낄 수 있도록 다양한 교류와 지원을 이어가겠다"고 말했다.