▲전남광주통합특별시 서구 화정동 단풍나무 아래 우산을 쓴 시민들이 담소를 나누고 있다. 2026.11.13 ⓒ프레시안(강병석)

오는 24일 전남광주는 이른 새벽까지 비가 이어질 것으로 예보된 가운데, 일부 지역에서는 눈이 날리고 돌풍을 동반한 천둥·번개와 싸락우박도 내릴 것으로 관측됐다.

23일 광주지방기상청에 따르면 이날부터 다음날인 24일까지 전남광주 지역에 비가 내리고 예상 강수량은 5~10㎜다.

전남 서해안에는 밤부터 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈도 날릴 것으로 내다봤다. 또한 비가 내리는 지역에서는 돌풍을 동반한 천둥.번개가 치는 곳이 있겠고, 싸락우박이 떨어지는 곳도 있을 전망이다.

아침 최저기온은 4~7도, 낮 최고기온은 6~10도로 평년과 비슷한 수준으로 예보됐다.

24일 전남광주 주요 지역 아침 최저기온은 ▲장성 4도 ▲담양 4도 ▲화순 4도 ▲곡성 4도 ▲광주 5도 ▲나주 5도 ▲함평 5도 등으로 예보됐다.

낮 최고 기온은 ▲담양 6도 ▲장성 7도 ▲광주 8도 ▲나주 8도 ▲함평 8도 ▲순천 8도 ▲여수 8도 ▲해남 9도 ▲완도 10도 ▲고흥 10도 등으로 관측됐다.

전남 해안에는 순간풍속이 시속 70㎞ 안팎에 이르는 강풍이 예보된 가운데, 목포·여수·완도 등에는 24일 새벽을 기해 강풍 예비특보가 발표됐다.

기상청 관계자는 "비가 내리거나 눈이 날리는 곳에서는 가시거리가 짧아지고, 산지 도로와 교량·고가도로, 터널 진출입부에 도로살얼음이 생길 수 있어 운전에 주의가 필요하다"고 당부했다.