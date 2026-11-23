정기국회 종료를 2주가량 앞두고 경제6단체가 23일 여야 원내대표를 잇달아 찾아 경제입법 과제를 건의했다. 경제계는 기업 투자와 일자리 창출을 위한 법안의 신속한 처리를 요청하면서도, 일부 법안은 원안대로 통과할 경우 부작용이 우려된다며 신중한 검토를 당부했다. 더불어민주당은 경제계와의 지속적인 소통을 약속했고, 국민의힘은 정년 연장 신중론과 상속세 감세, 노란봉투법 폐지 등 기존 입법 방침을 재확인했다.

한국경제인협회와 대한상공회의소 등 6개 경제단체 상근부회장들은 이날 오후 국회에서 민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 정점식 원내대표를 차례로 만났다.

김창범 한국경제인협회 상근부회장은 민주당 간담회에서 "연간 수출 1조 달러 달성이라는 성과"에도 "중국의 첨단산업 추격과 인공지능(AI) 중심의 산업 재편 등 대내외 불확실성이 여전"하다며 "과감한 미래 투자로 위기를 돌파하는 것은 기업의 몫이지만 기업 혼자서는 한계가 있다"고 말했다. 이어 "입법·제도 측면에서 국회의 전폭적인 지원과 협력이 절실하다"고 강조했다.

김 부회장은 초광역특구법, 집단소송법, 상속세 및 증여세법 개정안, 정년 연장 등을 주요 입법 현안으로 꼽으며 "신속한 처리가 필요한 법안들도 있지만 발의안 그대로 통과할 경우 부작용 우려되는 법안들도 있다"고 주장했다.

이에 한 원내대표는 최근 수출 성과를 언급하며 "이제 경제 성과를 국민께서 체감하도록 삶의 현장과 골목골목으로 확산시키는 한편, 지속 가능한 성장으로 이어지도록 미래 성장 동력을 착실히 키워 나가야 할 때"라고 말했다. 그러면서 "민주당은 경제계와 끊임없이 소통하고 경청하며 현장에서 필요한 입법과 정책 속도감 있게 추진할 것"이라고 약속했다.

민주당은 비공개 간담회에서도 경제계와 지속적인 소통을 약속했으나 구체적인 논의 내용은 공개하지 않았다. 전은수 원내대변인은 간담회 직후 기자들과 만나 한 원내대표가 "공식적·비공식적으로 더 소통을 많이 해 달라"고 당부했다며 "이번이 끝이 아니라 계속해서 해 나가겠다"고 전했다. 구체적인 건의사항에 대해서는 "나머지 모든 내용은 비공개로 하기로 했기 때문에 더 이상 말씀드리기는 어려울 것 같다"고 말을 아꼈다.

▲더불어민주당 한병도 원내대표가 23일 국회에서 경제6단체 부회장단과 간담회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 전은수 원내대변인, 이인호 한국무역협회 상근부회장, 이동근 한국경영자총협회 상근부회장, 김창범 한국경제인협회 상근부회장, 한 원내대표, 김한규 원내정책수석, 김정일 대한상공회의소 상근부회장, 오기웅 중소기업중앙회 상근부회장, 김현철 중견기업연합회 상근부회장. ⓒ연합뉴스

국민의힘 간담회에서는 반도체 등 전략산업에 대한 지원 부족과 관련 입법 지연에 대한 우려가 나왔다. 김정일 대한상공회의소 상근부회장은 "올해 우리 경제가 반도체를 중심으로 3% 이상 성장할 것으로 예상"하면서도 "업종과 지역에 따라 체감하는 여건에는 차이가 있다"고 설명했다.

김 부회장은 "현재 미국, 중국, EU 등은 기업 경쟁력을 국가 생존의 문제로 보고 과거에는 상상하기 어려웠던 지원법을 잇따라 내놓고 있다"며 "우리도 반도체특별법, 초광역특구법 등을 마련하고 있지만 지원 강도나 폭이 경쟁국에 비해 아쉬운 것이 현실"이라고 말했다.

그러면서 "모든 것을 다 맞추려다 보면 지원은 줄고 시기는 늦어질 수 있어 안타까운 것도 사실"이라며 "투자와 일자리 뒷받침할 수 있는 입법 과제는 보다 속도 있게 논의해주길 부탁하며, 기업 활동에 과중한 부담이 될 수 있는 제도 변화는 현장에 미칠 영향을 충분히 검토해달라"고 요구했다.

정 원내대표는 정년연장과 상속세 개편, 노란봉투법 등 현안에 대한 구체적인 입장을 밝혔다. 정년연장에 대해서는 "충분한 사회적 논의와 공감대 형성 없이 무리하게 일률적으로 연장하면 청년 고용 위축, 세대 간 갈등 우려가 있다"며 노동시장 이중구조 개선과 호봉제 중심의 임금체계를 직무·성과 중심으로 개편하는 등 종합적인 노동개혁을 함께 논의해야 한다고 했다.

상속세에 대해서는 "전면적인 감세 논의를 이뤄야 할 사안"이라며 "기업의 안정적 운영이라는 관점에서 접근하길 희망한다"고 밝혔다. 노란봉투법에 대해서도 시행 이후 산업 현장에서 혼란이 이어지고 있다고 비판하며 "기업인과 근로자 모두 죽이는 악법"이라며 폐지 방침을 재확인했다.

국민의힘은 비공개 간담회에서도 개별 법안에 대한 논의를 이어갔다. 정 원내대표는 간담회 직후 기자들과 만나 경제계가 우려를 전달한 법안으로 "소위 정년연장 법안 등"을 꼽았다. 반면 초광역특구법에 대해서는 경제계가 "전략산업들에 대한 지원책이니 실질적인 효과를 거둘 수 있도록 국민의힘에서도 힘써달라"고 당부했다고 전했다.