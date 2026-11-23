춘천시가 댐 운영과 물 이용 결정 과정에 지역 주민의 참여를 보장하고 댐 활용 수익을 주민에게 환원하는 물 주권 실현 방안을 논의했다.
춘천시는 23일 강원연구원 리버티홀에서 시의회, 주민단체, 전문가 등 50여 명이 참석한 가운데 '춘천이 지켜온 물, 이제 그 물이 지켜야 할 삶'을 주제로 정책 포럼을 열었다.
이번 포럼은 춘천지역 댐이 국가 물 공급과 전력 생산에 기여해 온 이면에 이어진 지역 주민의 희생과 부담을 개선하기 위해 마련했다.
춘천시는 물 자원에 대한 권익을 되짚고 물 주권 실현을 위한 실질적인 정책 방향을 찾기로 했다.
이날 행사에는 육동한 춘천시장과 배상근 강원연구원장, 이희자 춘천시의회 의장을 비롯해 윤민섭·김용갑 춘천시의원과 관련 전문가, 주민단체 관계자 등이 참석했다.
주제발표에서는 송미영 동국대학교 객원교수가 '수리권 제도의 쟁점과 개선 방향을 주제'로 수리권 제도의 쟁점을 살피고 개선 방향을 제시했다.
이어 김문숙 강원연구원 부연구위원이 '춘천시 댐 영향 및 대응 방향'을 주제로 춘천지역 댐의 영향과 지역 차원의 대응 방향을 발표했다.
종합토론에서는 이원학 강원연구원 선임연구위원이 좌장을 맡았다.
김종원 전 국토연구원 부원장과 전만식 강원대학교 겸임교수, 배명순 충북연구원 수석연구위원, 박일선 전국댐연대 대표가 참여해 물 주권 실현 방안을 논의하고 공감대를 넓혔다.
육동한 춘천시장은 "댐을 어떻게 운영하고 물을 어디에 쓸지 결정하는 데 지역이 당사자로 참여해야 한다"며 "댐과 물을 활용해 생긴 수익과 혜택도 그 물을 지켜 온 주민에게 돌아가야 한다"고 말했다.
이어 "나라의 발전을 이끌어 온 댐이 이제 그 곁에서 살아온 주민의 삶에도 힘이 되어야 한다"며 "춘천이 지켜온 물로, 춘천에서 그 새로운 댐의 시대를 열어 가겠다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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