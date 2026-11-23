춘천시가 댐 운영과 물 이용 결정 과정에 지역 주민의 참여를 보장하고 댐 활용 수익을 주민에게 환원하는 물 주권 실현 방안을 논의했다.

춘천시는 23일 강원연구원 리버티홀에서 시의회, 주민단체, 전문가 등 50여 명이 참석한 가운데 '춘천이 지켜온 물, 이제 그 물이 지켜야 할 삶'을 주제로 정책 포럼을 열었다.

▲'춘천이 지켜온 물, 이제 그 물이 지켜야 할 삶' 정책 포럼. ⓒ춘천시

이번 포럼은 춘천지역 댐이 국가 물 공급과 전력 생산에 기여해 온 이면에 이어진 지역 주민의 희생과 부담을 개선하기 위해 마련했다.

춘천시는 물 자원에 대한 권익을 되짚고 물 주권 실현을 위한 실질적인 정책 방향을 찾기로 했다.

이날 행사에는 육동한 춘천시장과 배상근 강원연구원장, 이희자 춘천시의회 의장을 비롯해 윤민섭·김용갑 춘천시의원과 관련 전문가, 주민단체 관계자 등이 참석했다.

▲'춘천이 지켜온 물, 이제 그 물이 지켜야 할 삶' 정책 포럼. ⓒ춘천시

주제발표에서는 송미영 동국대학교 객원교수가 '수리권 제도의 쟁점과 개선 방향을 주제'로 수리권 제도의 쟁점을 살피고 개선 방향을 제시했다.

이어 김문숙 강원연구원 부연구위원이 '춘천시 댐 영향 및 대응 방향'을 주제로 춘천지역 댐의 영향과 지역 차원의 대응 방향을 발표했다.

종합토론에서는 이원학 강원연구원 선임연구위원이 좌장을 맡았다.

김종원 전 국토연구원 부원장과 전만식 강원대학교 겸임교수, 배명순 충북연구원 수석연구위원, 박일선 전국댐연대 대표가 참여해 물 주권 실현 방안을 논의하고 공감대를 넓혔다.

▲'춘천이 지켜온 물, 이제 그 물이 지켜야 할 삶' 정책 포럼. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 "댐을 어떻게 운영하고 물을 어디에 쓸지 결정하는 데 지역이 당사자로 참여해야 한다"며 "댐과 물을 활용해 생긴 수익과 혜택도 그 물을 지켜 온 주민에게 돌아가야 한다"고 말했다.

이어 "나라의 발전을 이끌어 온 댐이 이제 그 곁에서 살아온 주민의 삶에도 힘이 되어야 한다"며 "춘천이 지켜온 물로, 춘천에서 그 새로운 댐의 시대를 열어 가겠다"고 말했다.