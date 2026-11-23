강원특별자치도가 유기동물 안락사 제로화를 선언하고도 실제 예산은 기존 구조를 유지하고 있다는 지적이 강원특별자치도의회 예산안 심의에서 제기됐다.

정지욱 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주4)은 23일 농정국 소관 2027년도 예산안 심의에서 강원특별자치도의 안락사 제로화 선언에 걸맞은 예산 편성과 동물 보호 중심의 정책 전환을 촉구했다.

▲정지욱 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주4). ⓒ강원특별자치도의회

정지욱 의원은 "안락사 제로화를 선언해 놓고 정작 예산 구조는 달라진 것이 없어 보인다"며 "안락사 지원 예산을 그대로 유지하면서 구조·치료·임시보호·입양·보호소 시설 개선 예산 증액이 없다면 정책의 진정성을 인정하기 어렵다"고 지적했다.

이어 "안락사에 사용될 비용을 동물 구조와 치료, 임시보호, 입양, 보호소 시설 개선 등 동물을 살리는 예산으로 전환해야 한다"며 구체적인 예산 재편 계획을 마련하라고 요구했다.

보호소 평가 체계 개편도 주문했다.

높은 입양률, 낮은 안락사율, 공고 기간 준수, 구조·치료 실적 등 생명 보호 중심의 지표로 평가 기준을 바꾸고 평가 결과를 보조금 배분에 반영할 것을 요청했다.

아울러 정지욱 의원은 내년 상반기까지 강원특별자치도 차원의 통합 운영 지침을 마련할 것을 촉구했다.

강원특별자치도 반려동물지원센터에 입양과 임시보호 기능을 부여하는 방안도 제안했다.

정지욱 의원은 "유기동물 보호소는 동물의 생을 마감하는 곳이 아니라 새로운 삶을 시작하게 하는 곳이어야 한다"며 "안락사 제로화를 선언이 아닌 예산과 정책의 변화로 증명해야 한다"고 말했다.