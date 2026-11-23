강원특별자치도 밤길을 밝히는 가로등을 태양광 등 재생에너지 기반 고효율 설비로 전환해 야간 통행 안전을 확보하고 탄소중립을 실천하는 제도적 기반이 마련됐다.

정재웅 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천5)이 발의한 '강원특별자치도 재생에너지 이용 가로등 설치 및 보급 지원 조례안'이 23일 경제산업관광위원회 심사를 통과했다.

▲정재웅 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천5). ⓒ강원특별자치도의회

조례에서 규정한 재생에너지 이용 가로등은 태양광을 포함한 재생에너지를 전원으로 사용하는 LED 가로등이다.

강원특별자치도가 관리하는 도로에 재생에너지 이용 가로등을 새로 설치하거나 기존 가로등을 교체할 수 있도록 하고 야간 통행 안전이 취약한 구간을 우선 설치 대상으로 명시했다.

시·군이 관리하는 시·군도와 농어촌도로에 대한 지원 근거도 담았다.

야간 사고 다발 구간이나 인구감소지역의 방범과 통행 안전을 위해 가로등을 설치하는 경우 강원특별자치도가 사업비 일부를 보조할 수 있도록 했다.

기존 가로등 교체와 이를 위한 실태조사도 지원 대상에 포함했다.

이와 함께 강원특별자치도는 시·군별 가로등 수요와 유지관리 현황을 조사하고 단계별 설치·유지관리·재원 조달 방안을 담은 기본계획을 수립할 수 있다.

점등 시간이나 밝기를 자동으로 조절하는 제품 설치를 권장할 근거도 마련했다.

정재웅 의원은 "도민들이 안심하고 밤길을 다니려면 필요한 곳을 충분히 밝히면서도 전력을 낭비하지 않아야 한다"며 "이번 조례 제정을 시작으로 재생에너지 가로등 보급을 늘려 에너지를 아끼고 청정 강원의 탄소중립 달성을 위해 앞으로도 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.