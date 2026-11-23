신세계백화점에 폭탄을 설치했다며 5000만원을 요구하는 협박 팩스가 접수돼 부산 센텀시티점에 경찰 인력 30여 명이 긴급 투입됐다. 전국 13개 점포에서도 안전 점검이 이뤄졌지만 폭발물은 발견되지 않았다.

23일 부산 해운대경찰서 등에 따르면 이날 오전 9시 8분께 경찰청 본청 민원실에 신세계백화점에 설치한 폭탄을 돈을 주지 않으면 터뜨리겠다는 내용의 협박 팩스가 접수됐다.

▲부산 센텀시티 신세계 백화점 전경.ⓒ신세계

협박범이 폭발물 설치 지점을 특정하지 않으면서 경찰은 전국 신세계백화점 13개 점포를 대상으로 확인에 나섰다.

부산에서는 오전 9시 30분께부터 대테러 담당 부서 등 경찰 인력 30여 명이 해운대구 센텀시티점 본관과 별관 전 층을 수색했다. 약 1시간 동안 진행된 수색에서 폭발물 등 특이사항은 발견되지 않아 오전 10시 30분께 종료됐다.

전국 점포의 1차 점검에서도 별다른 이상은 확인되지 않았다. 경찰은 허위 협박 가능성에 무게를 두고 있으며 센텀시티점은 정상 영업을 이어갔다.

신세계백화점을 겨냥한 폭파 협박은 지난해 8월에도 있었다. 당시 온라인에 허위 협박 글을 올린 20대 남성이 검거됐으며 올해 9월 법원은 경찰이 청구한 약 1256만원의 손해배상금을 전액 지급하라고 판결했다.

경찰은 이번 협박 팩스의 발신 경위와 작성자 등을 확인하고 있다.