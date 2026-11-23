강원특별자치도 의용소방대의 전체 결원율이 30%를 넘어서고 농산어촌 지역은 정원의 절반 가까이가 비어 있는 등 현장 인력난이 심각하다.

이에 강원특별자치도의회가 대원 정년을 기존 65세에서 70세로 연장하는 제도 개선에 나섰다.

▲정대옥 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·영월1). ⓒ강원특별자치도의회

지난 9월 30일 기준 강원특별자치도 의용소방대는 정원 9760명에 현원 6787명으로 결원이 2973명(30.5%)에 이른다.

영월군 49.7%, 고성군 41%, 삼척시 38.1% 등 농산어촌 지역의 결원율이 특히 높다.

지난해 12월 31일 기준 51세 이상이 3980명(57.5%), 61세 이상이 734명(10.6%)으로 정년 도달이 집중되는 연령 구조도 인력 공백을 심화시키는 요인으로 작용했다.

이러한 현장 인력 공백을 해소하기 위해 정대옥 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·영월1)이 대표발의한 '강원특별자치도 의용소방대 설치 및 운영 조례 일부개정조례안'이 23일 열린 제350회 제2차 정례회 제4차 기획안전소방위원회 심사를 통과했다.

이번 개정안은 의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률이 지난 9월 17일 국회 본회의에서 의결돼 10월 13일 시행됨에 따라 마련했다.

상위법이 정한 정년 연장 근거를 도 조례에 반영하고 법령과 어긋나는 임기 규정을 정비하는 것이 핵심이다.

개정 법률은 의용소방대원 정년을 65세로 하되 시·도 조례로 5년 이내에서 연장할 수 있도록 했다.

이에 따라 개정안은 제5조의2를 신설해 강원특별자치도 의용소방대원 정년을 위임 범위 상한인 70세로 규정했다.

정대옥 의원은 "의용소방대는 지역 안전의 뿌리"라며 "오랜 기간 활동한 대원일수록 지역의 지리와 재난 취약 요소를 잘 알아 정년 연장은 곧 도민 안전을 지키는 데 긍정적인 작용을 할 것"이라고 말했다.

이어 "정년 도달자 수와 활동 실적, 안전사고 현황을 점검해 필요하면 다시 손보고 고령 대원 안전관리 대책과 청장년층 신규 대원 확보에도 함께 힘쓰겠다"고 말했다.

이 조례안은 제350회 제2차 정례회 본회의에서 최종 심의·의결할 예정이다.