퇴직 소방공무원의 특수건강진단을 지원하는 조례가 지난 4월 제정됐으나 정작 내년도 강원특별자치도 예산안에는 관련 사업비가 한 푼도 반영되지 않아 개선이 시급하다는 지적이 나왔다.

이승진 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천4)은 23일 열린 제350회 정례회 소방본부 소관 2027년도 예산안 심사에서 퇴직 소방공무원 특수건강진단 지원 예산 미반영을 지적하고 추가경정예산 편성을 통한 예산 확보를 촉구했다.

▲이승진 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천4). ⓒ강원특별자치도의회

이승진 의원은 올해 4월 퇴직 소방공무원 특수건강진단 지원 조례를 제정했으나 내년도 사업설명자료에서는 관련 예산을 찾아볼 수 없다고 짚었다.

현직 소방공무원의 특수건강진단은 기존 사업으로 운영하고 있지만 퇴직자 지원은 조례 제정 이후 실행을 기다리는 신규 사업인데도 예산이 빠졌다는 설명이다.

특히 퇴직한 뒤에도 재직 중 직무와 관련된 질병이 뒤늦게 나타날 수 있다는 현장의 목소리를 전하며 조례의 취지가 실제 지원으로 이어지도록 예산을 반드시 확보해야 한다고 강조했다.

이승진 의원은 "예산이 수반되지 않는다면 조례가 있을 필요가 없다"며 추가경정예산 반영을 강력히 요구했다.

이어 관련 예산이 실제 편성되는지 지속적으로 확인하고 조례의 취지가 퇴직 소방공무원 건강 지원으로 이어지도록 의회 차원에서도 역할을 다하겠다고 말했다.