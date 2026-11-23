김석준 부산시교육감이 정부의 지방교육재정교부금 개편에 반대하며 국회 앞 1인 시위에 나섰다. 학생 수 감소를 이유로 미래세대의 교육재정 기반까지 흔들어서는 안 된다는 취지다.

23일 부산시교육청에 따르면 김 교육감은 이날 낮 12시부터 1시간 동안 국회 정문 앞에서 '지방교육재정 상생안' 입법을 촉구했다. 전국 시·도교육감 릴레이 시위의 일환이다.

▲김석준 부산시교육감이 23일 서울 여의도 국회 정문 앞에서 지방교육재정 상생안 입법을 촉구하는 1인 시위를 벌이고 있다. ⓒ부산시교육청

쟁점은 내국세의 20.79%를 교부금으로 배분하는 현행 제도다. 정부는 학령인구 감소와 경제 여건을 반영한 개편을 추진하고 있지만, 교육감들은 안정적인 교육재정 확보가 어려워질 수 있다고 우려한다.

대한민국교육감협의회가 제안한 상생안은 현행 연동률을 유지하면서 세수 변동에 따른 부담을 나누는 방식이다. 내국세가 전년보다 5% 넘게 늘면 교부금 초과 증가분의 3분의 2를 국가 미래대응 재원으로 활용하고, 5% 넘게 줄면 초과 감소분의 3분의 1을 정부가 보전하는 내용이다.

부산시교육청의 2027년도 예산안은 5조6743억원으로 올해 본예산보다 1427억원(2.6%) 늘었지만, 추경을 포함한 올해 총예산보다는 1182억원(2.0%) 줄었다. 시교육청은 AI 기반 미래교육과 기초학력 보장, 학교 안전 등에 재원을 집중했다.

김 교육감은 "단순히 학생 수가 줄었다는 이유만으로 교육 예산을 삭감하는 것은 미래 세대를 위한 교육의 기반을 스스로 약화시키는 일"이라며 국회 차원의 상생안 입법을 촉구했다.

교부금 개편안은 국회 심의를 앞두고 있으며 부산교육청의 내년도 예산안은 부산시의회 심사를 거쳐 12월 10일 본회의에서 의결될 예정이다.