대구광역시는 2027학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생들을 위해 수험생 초청 음악회와 주요 공연·전시 특별 할인, 프로농구 무료 관람, 시티투어 무료 탑승 등 대구 곳곳에서 다양한 프로그램을 진행한다.

우선 대구시립예술단은 관내 고등학교 3학년 학생들을 초청해 ‘수험생을 위한 음악회’를 총 4회 개최한다.

공연은 시립합창단이 오는 26일과 12월 1일, 시립교향악단은 12월 8일과 11일 차례로 대구콘서트하우스 그랜드홀에서 열린다.

▲주요공연 프로그램 내용 ⓒ대구시 제공

사전 신청을 마친 18개 학교 학생 약 3천400명이 관람할 예정이며 팝과 가요 등 학생들에게 친숙한 음악과 함께 공연 예절 교육도 진행된다.

또 수험표를 지참한 수험생은 대구문화예술회관과 대구콘서트하우스의 주요 기획 공연을 50% 할인된 가격에 관람할 수 있다.

연극 ‘소설의 목적’, ‘타인의 삶’을 비롯해 바이올리니스트 김봄소리와 BBC 필하모닉 오케스트라 공연 등 수준 높은 연극과 클래식 무대를 즐길 수 있다.

대구간송미술관은 12월 27일까지 열리는 ‘겸재 정선 특별전’ 관람료를 30% 할인해주며, 할인 혜택은 수험표 소지자 본인과 동반 1인까지 적용된다.

이와 함께 수험생은 오는 12월 6일(서울 삼성전)과 12월 10일(원주 DB전) 열리는 대구 한국가스공사 페가수스 프로농구 홈경기 2경기에 무료로 입장할 수 있다. 경기 당일 현장 매표소에 수험표를 제시하고 초청권을 발권받으면 된다.

시티투어 여행도 수험생들은 무료로 즐길 수 있다.

11월 24~12월 31일까지 ‘대구시티투어 도심순환노선’을 무료로 이용할 수 있으며 수험표를 지참해 운행 당일 현장에서 선착순으로 탑승하면 된다.

동대구역을 출발해 김광석다시그리기길, 서문시장, 앞산, 수성못, 대구미술관·대구간송미술관 등 대구의 주요 관광 명소를 편리하게 둘러볼 수 있다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 “오랜 시간 수능을 준비해 온 수험생 여러분에게 격려의 박수를 보낸다”며 “수험표 한 장으로 누릴 수 있는 이번 특별 혜택을 적극 활용해 몸과 마음을 재충전하고, 대구의 문화를 온몸으로 만끽하는 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 말했다.