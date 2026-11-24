월간 소비자심리지수가 두 달 연속 꺾였다. '미니 거품 붕괴' 수준 증시 하락세가 이어지면서 경기 비관 전망이 확산했다.

23일 한국은행이 발표한 소비자동향조사를 보면, 11월 소비자심리지수(CCSI)는 전월(105.4)보다 2.3포인트 하락한 103.1이었다.

CCSI가 100보다 높으면 장기평균(2003~2024년) 대비 소비심리가 낙관적이라는 의미다. 100을 밑돌면 반대다. 현재생활형편, 생활형편전망, 가계수입전망, 소비지출전망, 현재경기판단, 향후경기전망 등 6개 지수를 종합해 산출한 지표다.

11월 CCSI를 구성하는 6개 지수 중 현재생황형편CSI는 전월 대비 2포인트 하락해 91에 머물렀다. 증시 급락과 대출 금리 상승 등의 영향으로 분석된다. 생활형편CSI도 96을 기록해 100을 밑돌았다.

현재경기판단CSI는 전월보다 4포인트 하락해 78에 그쳤다. 4월(68) 이후 가장 낮았다.

6개월 뒤 경제 상황에 대한 전망지수인 향후경기전망CSI도 2포인트 하락해 86에 그쳤다.

주택가격전망CSI는 전월보다 6포인트 급락해 118을 기록했다. 2020년 3월 이후 약 6년 반 만에 최대 감소폭이다. 다만 여전히 100을 크게 웃돌았다.

향후 1년 기대인플레이션율은 전월보다 0.1%포인트 하락해 2.6%를 기록했다.