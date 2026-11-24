▲박지원 더불어민주당 의원(해남·완도·진도) ⓒ대한민국 국회

박지원 더불어민주당 의원(해남·완도·진도)이 전남광주통합특별시 국비 확보가 야당의 방해로 난항을 겪고 있으며, 연 5조 원 규모의 통합 인센티브 역시 법에 명문화되지 않은 채 내년도 예산안에 실리지 못했다고 밝혔다.

박 의원은 24일 KBS목포 라디오 <출발 서해안시대>와의 전화 인터뷰에서 국회 예산 심의 상황과 관련해 "예결위원들이 열심히 일하고 있지만 국민의힘 야당의 방해로 상당히 문제가 되고 있다"고 말했다.

그는 해수부와 합의가 끝난 해남·완도·진도 전복관련 예산 70억 원이 미반영된 사례를 들며 "증액해야 할 예산이 한두 건이 아니다"고 지적했다.

또한 통합인센티브 20조 원에 대해서도 "법에 명문화되지 않았고 1년에 5조 원이 내년도 예산에 실려야 하는데 아직 논의 단계로 안다"며 "대통령이 약속한 대로 인센티브를 주는 것이 원칙"이라고 강조했다.

국립의대 후보대학 선정에서 목포대가 탈락한 뒤 민형배 전남광주통합특별시장이 서남권 주민들과 만나 사과한 데 대해서는 "만시지탄이지만 소통하고 사과를 표명한 것은 잘한 조치"라고 평가했다.

박 의원은 목포 의대 대안으로 전남대병원 목포 분원 설치를 꼽았다. 그는 "서울 빅5 대형병원이나 국립의료원 등은 의사 수급과 협업에 난관이 있을 것"이라며 "광주와 목포의 협업과 의사 수급 면에서 전남대병원 목포 분원이 가장 이상적"이라고 말했다.

이어 "대통령도 대안 의료시설 신설을 언급한 만큼 병원 결정이 우선"이라며 "김원이 의원과 강성휘 목포시장이 시민과 목포대 의견을 수렴해 서삼석 의원, 저와 함께 실현 가능한 대안을 마련하자고 제안했다"고 강조했다.