▲전남광주통합특별시교육청 광주청사 표지판 2026.7.3 ⓒ전남광주통합특별시교육청

전남광주통합특별시교육청이 2027학년도 대학수학능력시험 가채점 점수 분석 결과를 24일 발표했다.

전남광주교육청에 따르면 이번 분석은 광주 지역 51개 일반고등학교 3학년 학생들의 가채점 점수를 토대로 조사됐다.

지원 가능 점수는 영어를 제외한 국어·수학·탐구영역 원점수 합계 300점 만점을 기준으로 산출했다. 서울대·연세대·고려대는 인문계열 268점, 자연계열은 269점 내외로 예상됐다.

전남대 인문계열은 국어교육과 244점, 영어교육과 238점, 경영학부 234점, 행정학과와 정치외교학과는 233점, 국어국문학과 299점으로 분석됐다.

자연계열은 의학과 일반전형 282점, 지역인재전형 281점, 광역권 전형이 276점으로 조사됐다. 이어 치의학전문대학원은 276점, 약학부·수의예과 270점, 전기공학과 247점, 간호학과 242점, 수학교육과 226점 등으로 분석됐다.

조선대는 의예과가 일반전형이 281점, 지역인재전형 277점, 치의예과는 276점, 약학과 271점, 간호학과는 226점으로 집계됐다.

켄텍(KENTECH)의 경우는 270점, 광주과학기술원(GIST) 266점, 광주교육대학교는 237점대에서 지원 가능할 것으로 예상됐다.

교육청은 "이번 지원 가능 점수가 가채점 원점수를 토대로 산출한 단순 참고자료로, 실제 정시 지원은 주의해야한다"며 "대학별 반영 방법과 영어 등급에 따라 지원 가능 점수가 달라질 수 있어 수능 성적 발표 이후 대학별 환산 점수를 기준으로 지원 전략을 수립해야한다"고 당부했다.

한편 2027학년도 수능 성적은 오는 12월 11일 수험생에게 통보된다. 성적통지표에는 국어·수학·탐구영역의 표준점수와 백분위·등급이 표기되지만, 절대평가인 영어와 한국사·제2외국어/한문 영역은 등급만 제공된다. 한국사 영역 미응시자는 수능 성적 전체가 무효처리된다.