김상욱 울산시장을 겨냥해 정치공세를 이어온 국민의힘이 소속 전직 시장과 현직 구청장들의 잇따른 공직선거법 위반 혐의 송치로 공천 책임론에 직면했다. 더불어민주당은 소속 인사들의 사법 리스크부터 책임져야 한다며 공개 사과를 요구했다.

24일 정치권에 따르면 민주당 울산시당 허희정 대변인은 전날 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 김두겸 전 울산시장과 임현철 남구청장, 김영길 중구청장, 천기옥 동구청장의 잇따른 송치를 강하게 비판했다.

▲허희정 더불어민주당 울산시당 대변인이 23일 울산시의회 프레스센터에서 김두겸 전 울산시장과 현직 구청장 3명의 공직선거법 위반 혐의 송치와 관련해 국민의힘의 공개 사과를 촉구하고 있다. ⓒ더불어민주당 울산시당

김두겸 전 시장은 지난 2월 지지자 모임으로 알려진 '금섬회' 행사에서 마이크를 이용해 발언한 것과 관련해 선거법 위반 혐의로 공소청에 송치됐다.

임 구청장은 6·3 지방선거 당시 약 196억원의 연대보증 채무를 선거 공보에서 누락한 혐의를 받는다. 김 구청장은 사전선거운동과 허위사실 공표 혐의로 천 구청장은 성당에서 신도들에게 지지를 호소한 혐의로 각각 송치됐다.

김 구청장 사건과 관련해서는 중구선거관리위원회 직원의 공무상 비밀누설 의혹이 불거져 선관위 사무실에 대한 압수수색도 이뤄졌다.

민주당은 국민의힘이 김상욱 시장에 대한 의혹 제기와 시정 흔들기에 몰두하면서 정작 소속 인사들의 잇따른 송치에는 책임 있는 태도를 보이지 않고 있다고 비판했다.

허 대변인은 국민의힘이 김 시장에 대한 정치공세를 이어온 점을 지적하며 울산의 산업 성과를 시민의 삶과 지역경제로 확산해야 할 시기에 소모적인 정치공방으로 지역 정치의 신뢰를 떨어뜨리고 있다고 주장했다.

이어 국민의힘에 공천 책임 인정과 공개 사과를 요구하는 한편 김 전 시장과 구청장 3명에게도 시민을 상대로 한 사실관계 공개를 촉구했다. 민주당은 이와 함께 공소청과 수사당국에 관련 혐의에 대한 신속하고 엄정한 처리를 요구했다.