북부내륙권 7개 시·군이 광역교통망 확충, 생활 기반시설 공동 이용 등 15개 사업을 함께 추진하기로 했다.

북부내륙권 행정협의회는 24일 강원연구원에서 북부내륙권 행정협의회 포럼 및 공동협력과제 협약식을 열었다.

▲북부내륙권 행정협의회. ⓒ춘천시

행사에는 육동한 춘천시장, 신영재 홍천군수, 김세훈 화천군수, 김왕규 양구군수, 최상기 인제군수, 서태원 가평군수, 유광종 철원군 부군수와 시·군 공무원 등 50여 명이 참석했다.

이날 춘천시·홍천군·철원군·화천군·양구군·인제군·가평군 7개 시·군은 15개 공동협력사업을 추진하는 협약을 체결했다.

각 시·군은 사업별 주관·참여·지원 역할을 정하고 앞으로 추진계획 수립, 실무협의, 성과 점검을 이어가기로 했다.

▲북부내륙권 행정협의회. ⓒ춘천시

생활 기반시설 분야에는 북부내륙권 주민의 춘천안식공원 공동 이용, 화천군 가축분뇨 공공처리시설 공동 활용, 화천군 상수관로 연계 춘천시 북산면 수돗물 공급, 춘천시 사북면~화천군 사내면 지방상수도 비상공급망 구축, 화천군 간동면 방천2리 운수골 진입도로 확장·포장을 담았다.

산업 분야에서는 홍천군~춘천시 강원 바이오 국가첨단전략산업 특화단지 조성에 공동 협력하기로 했다.

교통 분야에서는 철원군~화천군~춘천시 광역교통망 개선, 춘천시~화천군~철원군 중앙고속도로 연장, 원주시~춘천시~철원군 내륙종단철도 건설, 지방도 403호선 양구군 월명리~화천군 방천리 구간 도로 개설, 국도 46호선 춘천시~양구군 구간 4차로 확장, 수도권광역급행철도 노선 연장, 제2경춘국도 신속 추진에 힘을 모으기로 했다.

▲북부내륙권 행정협의회. ⓒ춘천시

본 행사 전 열린 단체장 차담에서는 한강수계관리기금 제도 개선 방안을 논의했다.

참석자들은 기금 배분 기준에 상류 지역 수질 보전 기여도와 규제 부담을 반영하는 방안, 물이용부담금 현실화 등을 두고 의견을 나눴다.

7개 시·군은 본행사에서 북부내륙권 상생 발전과 물주권 회복을 위한 공동선언문도 채택했다.

상류 지역 여건을 반영한 한강수계관리기금 배분 체계 개선과 중첩된 물 관련 규제의 합리화를 촉구했다. 한강수계뿐 아니라 한탄강·임진강 수계를 포함한 접경·상류 지역 수자원 보전 가치에도 균형 있는 지원이 필요하다는 뜻을 모았다.

포럼에서는 이원도 지방행정연구원 박사가 국내외 사례를 중심으로 광역협의회 발전 방안과 북부내륙권 공동 발전전략을 발표했다.

이어 이원학 강원연구원 박사의 진행으로 시장·군수들이 지역 현안과 협력 방향을 논의했다.

육동한 춘천시장은 토론에서 춘천시 소나무재선충병 피해 확산 상황을 설명하고 시·군 간 방제 정보 공유와 공동 대응 방안을 협의회 차원에서 논의하자고 제안했다.

육동한 춘천시장은 "소나무재선충병은 춘천 전역이 특별방제지역으로 지정되고 홍천군에 이어 가평군, 양구군에서도 발견되는 등 한 지역만의 노력으로 막기 어려운 만큼 시·군이 함께 대응할 필요가 있는 가장 시급하고 중요한 현안"이라며 "혼자보다 여럿이 함께하는 것이 효율적이다. 이 협의체가 대한민국 광역행정의 선도 모델이 되길 희망한다"고 말했다.

신영재 홍천군수는 "춘천시의 백신·진단 역량과 홍천군의 항체·첨단 R&D 기반을 연계하고 농어촌버스 무료 이용 등 광역 생활복지 협력도 확대해 북부내륙권의 공동 발전을 이뤄가겠다"고 말했다.

이어 "홍천군은 접경지역은 아니지만 접경지역만큼 군이 많은 곳"이라며 "접경지역에 상응하는 혜택을 받도록 많은 관심을 부탁드리며 소나무재선충병은 홍천군 지역도 피해가 상당한 만큼 시·군 단위가 아닌 국가적 차원의 대응이 이뤄지도록 협력이 필요하다"고 말했다.

유광종 철원군 부군수는 "접경지역 특례와 군사규제 완화 등 공통 현안에 공동 대응하고 지역 여건을 반영한 비용 분담과 광역교통·의료 등 주민 체감형 협력사업을 구체화해야 한다"고 말했다.

김세훈 화천군수는 "북부내륙권은 북한강 상류지역인 만큼 물주권 회복이 중요한 과제다. 관련 법안이 발의됐지만 입법으로 이어지려면 건의, 방문, 궐기대회 등 적극적으로 뜻을 모아야 한다"며 "시장·군수 회의를 연 2회 이상 열고 공동 분담금도 마련해 협의회의 결속력과 실행력을 높이자"고 제안했다.

김왕규 양구군수는 "접경지역과 상수원보호구역 등으로 협의체 7개 시·군은 정부정책으로부터 소외돼왔다. 각 지역 특성이 다른 만큼 상호 간 지역 특성을 이해하는 것이 중요하다"며 "국가안보를 위해 희생해 온 접경지역의 여건을 고려해 군 유휴부지의 지자체 이관과 매입비 국비 지원 등 제도 개선이 필요하다"고 말했다.

특히 "관련 특별법 제정과 국비 지원 근거 마련에 힘을 모아야 한다"고 말했다.

최상기 인제군수는 "한강상류지역으로서 수도권의 물 공급과 수질보전을 위해 수십 년간 규제와 개발 제약 등 지역이 감내한 부담과 그동안 기울여 온 노력에 상응하는 재원과 발전 기회를 반드시 함께 보장받아 북부내륙권의 상생발전을 함께 만들어 가야 한다"고 말했다.

서태원 가평군수는 "북부내륙권의 7개 시·군은 접경지역과 인구감소지역이라는 공통점을 갖고 있으며 서로 인접해 있어 협력할 분야가 많다"며 "행정협의회의 실질적 연대를 위한 재정 분담금 마련이 필요하다"고 말했다.

▲북부내륙권 행정협의회. ⓒ춘천시

북부내륙권 행정협의회는 춘천시의 제안으로 2023년 9월 출범했다.

7개 시·군은 지난 3년간 도로·철도 등 사회기반시설 공동 대응과 지역 자원 공유를 포함해 4개 분야 23건의 협력과제를 발굴했다.

춘천시는 지난해 2월부터 북부내륙권 주민에게 춘천안식원 화장로 1기를 우선 배정하고 있으며 올해 1월부터 화장비용도 20% 감면하고 있다.