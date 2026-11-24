백소련 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례)은 2027년도 강원특별자치도교육비특별회계 예산안 심의에서 장애인고용부담금 증가 문제를 지적하고 장애인 고용 확대를 위한 실질적인 대책 마련을 촉구했다.

장애인고용부담금은 장애인고용촉진 및 직업재활법에 따라 의무고용률에 못 미치게 장애인을 고용한 사업주나 국가·지자체 등이 납부하는 비용이다.

▲백소련 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례). ⓒ강원특별자치도의회

백소련 의원이 확인한 자료에 따르면 2027년 장애인고용부담금 예산은 강원특별자치도교육청 교육국 중등교육과 약 70억5천만 원, 행정국 학교지원과 약 3억3천만 원으로 총 73억8천만 원에 달했다.

이는 2026년 최종예산과 비교해 교육국은 17.2%, 행정국은 76.4% 증가한 규모다.

특히 장애인 교원 고용률은 한국장애인단체총연맹의 2025 전국 시도별 장애인복지·교육 비교 자료 기준 1.16%로 전국 17개 시도 중 15위에 머물렀다.

백소련 의원은 "교원 부문 의무고용 미달 인원이 383명에서 378명으로 줄었음에도 부담금 예산은 오히려 증가했다"며 "장애인 교원 고용률이 전국 하위권에 머무는 상황에서 매년 수십억 원의 부담금을 편성하는 구조를 더 이상 반복해서는 안 된다"고 지적했다.

이어 "장애인 고용은 부담금을 납부하는 것으로 책임을 다했다고 볼 수 없다"며 "강원특별자치도교육청은 타 시도교육청의 우수사례를 분석하고 장애인 고용률 개선 목표와 구체적인 실행계획을 마련해 실질적인 고용 확대로 이어가야 한다"고 강조했다.