대구시의회 건설교통위원회(위원장 김태우)는 24일 남구 대명동에 위치한 3차 순환도로(캠프워커 서편) 건설 현장을 방문해 토지보상 등이 지지부진함에따라 개통이 늦어지고 있는 사유 등을 집중 점검했다.

특히 기부채납 도로의 조기 개통과 미군기지 반환 협상 등 3차 순환도로의 조속한 완전 개통을 위한 책임 있는 사업 추진을 당부했다.

이번 현장 방문은 앞서 행정사무감사에서 점검한 동편 도로의 선형 개선, 서편 도로 토지보상, 기부채납 도로 조기 개설 등 주요 현안에 대한 사업 추진 상황을 현장에서 직접 확인하기 위해 마련됐다.

3차 순환도로는 대구 도심을 연결하는 주요 간선도로로, 캠프워커 구간은 미군기지로 인해 도로가 단절돼 왔으나, 지난해 11월 동편 구간(700m)이 개통됐다.

반면 서편 구간(600m)은 현재 대구시가 직접 시행하는 도로 건설사업(100m), 민간주택사업과 연계한 기부채납 구간(500m) 등으로 추진중에 있으나, 토지보상, 민간사업자 협의, 주한미군 부지 반환 협상 등 해결해야 할 과제가 남아있다.

이날 건설교통위원들은 도시건설국장으로부터 서편 도로의 토지보상 진행 상황, 캠프워커 서편 도로 우선 반환 추진 계획 등을 보고받은 후 사업 현장을 직접 둘러봤다.

이어 행정사무감사에서 지적한 서편 도로의 토지보상 및 조기 착공 방안, 기부채납 도로의 조기 개통 가능성 등을 중점적으로 점검하고, 대구시의 적극적인 노력을 당부했다.

김태우 위원장(수성구5)은 “3차 순환도로 완전 개통은 대구시의 오랜 숙원 사업이자 대구의 균형 있는 발전과 시민들의 교통편의 증진을 위해 반드시 해결해야 할 과제”라며, “토지보상, 민간사업자 협의, 미군기지 반환 등 각종 현안이 더 이상 사업 지연으로 이어지지 않도록 대구시가 적극적으로 대응하고, 관계 기관과 긴밀히 협의해 조속한 완전 개통을 이뤄내야 한다”고 강조했다.