롯데백화점 대구점과 상인점은 본격적인 영하권 추위에 맞춰 겨울 아우터와 방한 슈즈 등 시즌 특집전을 진행한다.

대구점에서는 오는 27일부터 12월 3일까지 지하 2층 특설행사장에서 ‘여성패션 아우터 특가 상품전’을 열고 ‘BCBG’, ‘데시데’, ‘벨리시앙’이 참여해 패딩과 재킷, 다운점퍼 등 겨울 아우터를 최대 70% 할인 판매한다.

또 29일까지 7층 아웃도어 브랜드 본매장에서는 ‘내셔널지오그래픽’, ‘네파’, ‘블랙야크’ 등이 참여하는 겨울 아우터 특집전을 통해 다양한 상품을 선보인다.

상인점에서도 12월 3일까지 아웃도어 브랜드 ‘코오롱스포츠’, ‘노스페이스’ 등 주요 브랜드 본매장에서 구매 고객에게 구매 금액별 할인 혜택을 제공한다.

겨울 슈즈 수요를 겨냥한 기획전과 팝업스토어도 선보인다. 27일부터 12월 10일까지 1층 특설행사장에서는 ‘헨리메인 겨울 슈즈 특집전’을 열어 스니커즈와 앵클부츠 등 다양한 인기 상품을 선보인다.

이와 함께 1층 매장에서는 프리미엄 양모부츠 브랜드 ‘쉐어러스’ 팝업스토어를 운영해 천연 양가죽과 양모 소재를 활용한 방한 슈즈를 판매한다.

유현권 롯데백화점 대구점장은 “최근 영하권 추위가 시작되면서 보온성과 스타일을 모두 갖춘 겨울 아우터와 방한 슈즈를 찾는 고객이 늘고 있다”며 “시즌 수요에 맞춘 다양한 특집전과 팝업 행사를 통해 고객들에게 실속 있는 쇼핑 기회를 제공하겠다”고 말했다.