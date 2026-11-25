▲인권의날 행사 안내 포스터ⓒ문경시 제공

경북 문경시 청소년문화의집 청소년운영위원회는 오는 12월 5일 오후 1시 30분, 청소년문화의집 3층에서 '세대공감~ 인권의 날' 행사를 개최한다.

이번 행사는 청소년운영위원회(24기 반딧불)가 기획한 올해 여섯 번째 행사이자 연중 마지막 행사다.

그동안 청소년 중심으로 운영해 온 행사에서 한 걸음 더 나아가 지역사회 기관․단체와 함께 준비했다. 청소년이 기획자이자 초대하는 주체가 돼 다양한 세대와 시민을 만나는 새로운 시도다.

부제인 ‘인권의 발견’은 어렵게 느껴지는 인권을 일상 속에서 쉽고 친근하게 만나보자는 의미다. 인권을 가르치기보다 체험과 소통을 통해 자연스럽게 경험하고, 나와 타임의 권리를 이해하는 기회를 마련하고자 한다.

행사는 1부 기념행사와 2부 체험행사로 진행된다. 1부에서는 연중 인권 프로그램 참여자들의 인권골든벨 시상식, 인권자랑대회, 우리들의 인권 선서식과 기념사진 촬영이 이어진다.

2부에서는 지역기관․단체와 함께 준비한 15개 체험 프로그램을 스탬프 투어로 운영한다. ▶고정형 체험 7개(퍼즐, 오르골, 무드등, 명태, 인권영화, 도어벨, 우산꾸미기), 이동형체험 2개(인권 2행시, 말말말), 캠페인형 체험 4개(청소년인권, 환경보호 인식 제고, 이주노동자의 권리 인식 확산, 기후취약계층 권익옹호), 시설체험 2개(탁구, 농구게임기)로 진행되며 스탬프 미션 완료 후 먹거리 쿠폰을 받을 수 있다.

참여 신청은 12월 3일까지며, 사전 신청자 중 선착순 200명에게 기념상품을 제공한다. 단, 기념상품은 1부 행사 참석자에 한해 받을 수 있으며, 원활한 진행을 위해 오후 1시 20분까지 입장을 완료 해야한다.

자세한 사항은 문경시청소년문화의집(054-550-6657)으로 문의하면 된다.