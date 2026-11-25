▲‘사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설’ 리플렛 앞ⓒ문경시 제공

경북 문경문화예술회관은 연말을 맞아 어린이 애니메이션 영화 ‘사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설’을 12월 4일 오후 7시 30분, 5일 오후 2시(2일 2회)에 문희아트홀에서 상영한다.

이 영화는 로미와 하츄핑 친구들이 바닷속으로 사라진 엄마를 구하기 위해 떠나는 신비로운 모험을 그린 작품으로, 환상적인 바닷속 풍경과 다채로운 캐릭터들이 어우러져 눈길을 사로잡는다.

엄마를 찾아가는 여정 속에서 펼쳐지는 예기치 못한 사건들은 흥미진진한 재미를 선사하는 한편, 두려움에 맞서는 용기와 가족을 향한 사랑, 서로를 이해하는 마음의 소중함을 전한다.

어린이들에게는 신나는 모험의 즐거움을 선사하고, 어른들에게는 가족의 의미를 되새기는 따뜻한 여운을 남길 것으로 기대된다.

문화예술회관 김정부 관장은 “연말을 맞아 어린이들이 좋아하는 하츄핑과 함께 특별한 추억을 만들 수 있도록 이번 영화를 준비했다”며 “가족이 함께 영화를 관람하며 웃음과 감동을 나누고, 소중한 추억을 쌓는 따뜻한 시간이 되길 바란다”고 전했다.

입장권은 전석 2천 원(전체관람가)이며, 11월 26일 오전 9시부터 현장예매(대공연장)와 인터넷예매(https://gbmgticket.moonhwain.kr)가 가능하다.

자세한 사항은 문경시청 홈페이지(https://www.gbmg.go.kr/)에서 확인할 수 있다.(☎문의: 054-550-8395)