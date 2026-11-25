한국산업단지공단(이하 산단공단)은 ‘제5기 KICOX 국민참여혁신단’을 종전보다 확대 모집한다고 25일 밝혔다.

‘KICOX 국민참여혁신단’은 산단공단 주요 사업의 의사결정과 핵심 성과 도출 과정에 국민의 시각을 반영하는 대표 소통 창구다. 산단공단은 국정 운영 방향에 발맞춰 국민과 함께 성장하는 기관으로 도약하고자 이번 제5기 혁신단을 확대 출범키로 했다.

올해는 각계각층의 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 모집 인원을 작년(80명)보다 10명 늘린 총 90명으로 확대했다.

분야별 구성은 ▲일반시민 45명 ▲입주기업 대표·관리자 및 청년 근로자 30명 ▲학계·전문기관·시민단체 등 전문가 10명 ▲산업현장 규제합리화 지원단 5명이다.

특히 일반시민 모집 인원을 지난해 31명에서 45명으로 대폭 늘렸으며, 올해 출범한 산업현장 규제합리화 지원단(법·노무·수출·세무·공급망 분야) 5명을 새롭게 편성해 산업단지 현장 규제를 발굴·해소하는 역량을 한층 강화했다.

일반시민 분야는 대학생과 지역주민 등 산업단지 혁신에 관심 있는 만 19세 이상 국민이라면 누구나 지원할 수 있다.

참여 희망자는 오는 12월 3일까지 한국산업단지공단 누리집(www.kicox.or.kr)에서 신청서를 내려받아 접수하면 되며, 서면 심사를 거쳐 12월 중 최종 위촉될 예정이다.

선발된 단원은 위촉일로부터 1년간 ▲국민 중심 혁신 아이디어 제안 및 과제 발굴 ▲기관 혁신성과 모니터링 ▲주요 사업 설문조사 및 의견 자문 등에 참여하게 된다.

활동은 이메일을 통한 온라인 의견 제안과 사회관계망서비스(SNS) 설문조사 등을 중심으로 진행되며, 서면평가 참여 시 소정의 자문료(평가료)가, 설문 참여 시 기념품 등이 지급된다.

김대자 한국산업단지공단 이사장은 “한국산업단지공단의 혁신은 국민과 기업 현장의 목소리에서 시작된다”며 “제5기 국민참여혁신단과 긴밀히 협력해 국민이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 혁신 성과를 만들어 가겠다”고 밝혔다.