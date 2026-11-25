iM뱅크(아이엠뱅크)와 한국부동산원(원장 이헌욱)은 주거래은행 업무협약을 맺고 자금관리와 ESG 경영 실천을 위한 상호협력을 강화한다고 밝혔다.

한국부동산원 본사에서 지난 24일 진행된 이번 협약에 따라 iM뱅크는 향후 3년간 한국부동산원의 운영자금 관리, 자금의 수납 및 집행, 맞춤형 통합자금관리시스템 구축 등 한국부동산원을 위한 맞춤형 서비스를 제공할 예정이다.

양 기관은 ESG 경영 실천을 위한 협력을 강화하고, 지역 주민에게 실질적 도움이 되는 사회공헌 활동과 지역경제 활성화를 위한 사업을 함께 발굴해 지역사회와의 상생을 이어갈 계획이다.

강정훈 은행장은 “공정한 부동산 시장질서 확립과 국민 주거 안정을 위해 힘쓰는 한국부동산원의 주거래은행을 맡게 뜻 깊은 바, 한국부동산원이 본연의 역할에 전념할 수 있도록 안정적인 자금관리와 금융거래를 뒷받침하겠다”고 밝히면서 “iM뱅크와 한국부동산원은 같은 지역사회의 일원으로서, 지역사회와 함께 성장할 수 있는 협력사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”는 뜻을 전했다.