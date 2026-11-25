태백시가 시민 숙원인 용담공원 조성사업을 추진하기로 했다.

태백산 입구 소도동 용담 일원을 자연과 지역의 역사적 가치가 어우러진 휴식공간으로 조성하기로 했다.

▲용담공원 조성사업. ⓒ태백시

용담은 시민들의 추억이 깃든 장소이자 지역의 전설과 자연경관이 어우러진 공간이다.

태백시는 역사적·자연적 가치를 보존하면서 시민과 관광객이 편안하게 쉬어갈 수 있는 공원을 만들기로 했다.

용담공원 조성사업은 1만 2,191㎡ 규모로 진행한다.

사업 기간은 2026년부터 2030년까지다.

총사업비 36억 900만 원(도비 6억 5,000만 원, 시비 29억 5,900만 원)을 투입하기로 했다.

태백시는 2027년도 예산안에 토지매입비 잔금과 기본계획 수립 용역비 등 총 21억 원을 편성했다.

잔여 부지 확보를 마무리하고 공원 조성의 구체적인 방향을 마련하기로 했다.

태백시는 그동안 지방재정 투자심사, 공유재산관리계획 의결 등 사전 행정절차를 마쳤다.

사업 대상지 내 기존 건축물은 소유자가 철거를 끝냈다.

태백시는 2027년 3월 국·도비 확보를 위한 공모를 신청하기로 했다.

기본계획 수립과 행정절차를 거쳐 2028년부터 2030년까지 공원 조성 공사를 진행하기로 했다.

태백시 관계자는 "용담은 시민들의 오랜 추억과 지역의 이야기가 담긴 소중한 공간"이라며 "부지 확보와 기본계획 수립을 차질 없이 추진하고 용담이 지닌 자연환경과 고유한 가치를 살려 시민과 관광객 모두가 편안하게 쉬어갈 수 있는 공원으로 조성해 시민의 품으로 돌려드리겠다"고 말했다.