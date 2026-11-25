강원관광재단이 24일부터 25일까지 1박 2일간 생물·생명 분야 4개 학회 관계자를 초청해 강릉시 전시복합산업 기반시설 현장답사를 진행했다.

유치 성사 시 2027년 5월부터 2028년 1월까지 약 5,000명의 학계 관계자가 강릉시를 찾을 전망이다.

▲강릉시 전시복합산업 기반시설 현장답사. ⓒ강원관광재단

답사에는 한국응용생명학회·생화학분자생물학회·한국미생물생명공학회·한국미생물학회가 참여했다.

각 학회는 1,000명에서 2,000명 규모의 국내 학술회의 개최를 검토하고 있다.

참가자들은 지난 24일 강릉 컨벤션센터의 주요 회의 시설을 살폈다.

강원관광재단과 강릉관광개발공사는 강원·강릉의 마이스 개최지원 제도를 소개하고 학회별 맞춤형 행사 운영 방안을 논의했다.

이어 아르떼 뮤지엄과 강릉 신라 모노그램, 세인트존스 호텔, 스카이베이 호텔 등 인근 숙박·연회 시설을 둘러봤다.

회의와 휴양이 결합한 강릉시의 전시복합산업 여건을 확인했다.

염동열 강원관광재단 대표이사는 "이번 현장답사는 기업간 상담으로 확인한 학회들의 강원 개최 희망 잠재 수요를 실질적인 유치 성과로 연결하기 위한 중요한 교두보"라며 "앞으로도 강릉컨벤션센터와 도내 우수 전시복합산업 기반시설을 연계한 마케팅으로 고부가가치 학술대회 유치에 총력을 다하기로 했다"고 말했다.