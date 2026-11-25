우성빈 부산 기장군수가 취임 첫날 '1호 결재'로 추진한 군민 1인당 100만원 지원 공약을 내년 2월 30만원 첫 지급으로 구체화했다. 관련 조례 제정에 이어 534억원을 내년도 예산안에 반영하면서 군민과의 약속을 실제 정책으로 연결하는 데 속도를 내고 있다.

25일 기장군에 따르면 우 군수는 이날 기장군의회에서 민선 9기 첫 시정연설을 갖고 지난 5개월간의 군정 성과와 2027년도 운영 방향을 밝혔다. 내년을 군민이 일상에서 변화를 체감하는 '결실의 해'로 만들겠다는 구상이다.

▲기장군청 전경.ⓒ프레시안

핵심은 민생활력지원금이다. 군은 전 군민에게 내년 2월 중 1인당 30만원을 우선 지급하고 임기 내 총 100만원을 단계적으로 지원할 계획이다. 첫 지급분 534억원은 전액 군비로 편성해 생활 안정과 지역 소비 활성화를 동시에 꾀한다는 방침이다.

우 군수는 취임 이후 행정 운영 방식에도 변화를 줬다고 설명했다. 간부업무보고 유튜브 생중계와 부정부패·낭비성 의심사업 전수조사, 제로베이스 예산 검토 등을 추진하며 군정의 투명성과 재정 효율성을 높이는 데 주력했다.

특히 차기 군금고 협상에서 부산 기초지자체 최고 수준인 3.62%의 금리를 확보하고, 정관지역 의료폐기물 소각시설 이전 협약과 학리·이천생활권 어촌뉴딜 3.0 공모사업 선정으로 국·시비 79억원을 확보한 점도 주요 성과로 제시했다.

2027년 군정은 민생경제와 맞춤형 복지, 교통·안전, 공공서비스, 문화·관광, 공정하고 투명한 행정 등 6대 분야에 집중한다.

다자녀가정 문화·건강 바우처에 22억원을 편성하고 장안보건지소 신축과 보훈회관 건립을 추진한다. 정관선 조기 착공과 기장일광선 예비타당성조사 면제, 일광신도시 공영주차장 확충 등 생활밀착형 현안에도 행정력을 집중할 방침이다.

기장읍 행정복지센터와 도시관리공단 신청사 건립, 기장읍성 복원, 문화관광재단 설립 기반 마련 등 공공서비스와 지역 관광 경쟁력 강화도 주요 과제로 제시했다.

이를 위해 편성한 2027년도 본예산안은 8459억원으로 올해 당초예산보다 5.46% 증가했다. 일반회계 7935억원과 특별회계 524억원으로 구성됐으며, 복지·안전·지역개발 등 군민 생활과 직결된 분야에 재원을 집중했다.

우성빈 기장군수는 "다가오는 2027년은 민선 9기가 정립해 온 '군민 중심'의 원칙이 군민 여러분의 일상 속에서 실질적인 혜택과 확실한 변화로 이어지는 중요한 도약의 해가 될 것이며 군민과의 약속은 반드시 지켜야 할 책임"이라고 강조했다.

한편 기장군이 제출한 내년도 예산안은 다음 달 8일부터 17일까지 군의회 심사를 거쳐 18일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.