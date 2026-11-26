교도소 수감 생활에서 맺은 인연이 출소 후 마약 거래로 이어졌다. 필로폰과 대마를 맞교환하는 수법으로 마약류를 거래하거나 투약한 일당 13명이 경찰에 붙잡혔다.

지난 25일 부산 사하경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 50대 남성 A 씨 등 13명을 구속해 공소청에 송치했다고 밝혔다.

▲ 부산 사하경찰서가 필로폰과 대마를 맞교환하며 마약류를 거래한 혐의를 받는 피의자를 검거하는 현장영상 갈무리. ⓒ부산경찰청

이들은 지난 6월부터 9월까지 경남 창원 일대에서 필로폰과 대마를 맞바꾸거나 마약류를 판매·매수하고 투약한 혐의를 받는다. 일부는 터미널 인근 도로에 차량을 잠시 세워놓고 거래한 것으로 조사됐다.

경찰 조사 결과 주요 거래자들은 과거 마약 범죄로 교도소에 수감됐거나 지인의 소개로 알게 된 사이로 출소 이후에도 마약 거래를 이어온 것으로 파악됐다.

특히 A 씨는 수년간 필로폰 판매책에게 대마를 건네고 그 대가로 받은 필로폰을 직접 투약한 것으로 조사됐다. 평소 고물상 종업원으로 일하며 주변의 의심을 피해 온 것으로 알려졌다.

경찰은 수사 과정에서 약 948명이 투약할 수 있는 분량의 필로폰 28.46g과 대마 56.3g을 압수했다. 이어 마약류의 공급 경로와 추가 공범 여부 등을 수사하고 있다.