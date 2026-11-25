▲오교만 전 고창군체육회장 ⓒ프레시안(김하늘)

오교만(73) 전 고창군체육회장이 정강선 현 전북특별자치도체육회장의 '불통과 독선'을 비판하며 체육회장 선거 출마를 선언했다.

오 전 회장은 25일 체육회관에서 기자회견을 열고 "고창출신으로 고향 후배인 정강선 도체육회장의 민선 1·2기 당선을 위해 아낌없이 지원했다"면서도 "그의 불통과 아집, 독선으로 예산이 침체됐고 체육인들이 피해를 봤다"고 주장했다.

그는 "정강선 현 회장은 개선의 여지는 없고 개인의 영달과 당선에만 몰두하고 있다"며 "후배(인 정강선 회장)에게 더 넓고 더 좋은 세상의 길을 열어주기 위해 출마를 결심했다"고 밝혔다.

특히 "올림픽을 유치하겠다는 전북도체육회는 소통의 부재로 도청·도의회·시군체육회·종목단체와 원만하지 못한 관계 속에 사분오열돼 있다"며 "화합형 리더십이 절실한 때"라고 강조했다.

이어 오 전 회장은 주요 공약으로 △시군체육회·종목단체 운영비 및 수당 인상 △선수 유출 방지를 위한 체육환경 개선 △스포츠마케팅 및 자체 수익 모델 구축 △새만금 국민생활체육레저복합타운 유치 △생활체육지도자 처우 개선 △전북체육회관 및 차세대 체육시설 건립 △2036 하계올림픽 유치 여건 조성 등 7가지를 제시했다.

오 후보는 현 집행부의 소통 부재의 사례를 묻는 기자단의 질문에 "민선 1기 당시만 해도 시군체육회, 종목단체장들과 자주 만나 현안을 논의했지만 2기들어서는 아예 교류가 없다시피 줄었다"고 답했다.

또 도체육회의 예산과 관련해서는 "우선 시급한 것이 350억 가량이었던 연간 예산을 다시 복원하는 것"이라며 "전북도와의 소통을 통한 예산 확보를 최우선으로 삼겠다"고 강조했다.

이어 2036 하계올림픽 유치와 관련해 "준비가 부족한 상황에서 유치 의지만 강조한다면 올림픽은 전북의 미래를 여는 기회가 아닌 또 다른 재정·행정적 부담으로 남을 수 있다"고 우려했다.

한편 오 전 회장은 1954년 고창군 대산면 출신으로 전 고창군체육회장, 대한체육회 제41대 체육인복지위원회 부위원장, 고창군스포츠클럽 회장, 고창여자중학교 운영위원장 등을 지냈다.