▲전주시

전북 전주시가 전세사기 피해 임차인에게 최대 300만원 주거비를 지원한다.

전주시가 다음달 1일부터 15일까지 전주시 누리집을 통해 '2026년 전세피해 주택임차인 주거비 지원사업' 4분기 신청을 받는다고 25일 밝혔다.

사업은 전세사기 피해자의 경제적 부담을 덜기 위해 전북자치도와 전주시가 사업비를 각각 50%씩 부담한다.

지원 대상은 국토부로부터 전세사기피해자로 인정받고 시에 주민등록을 둔 주택 임차인이다.

시는 피해 임차인이 납부한 주택 관련 대출이자 또는 월세를 월 최대 25만원씩 12개월간 300만원까지 지원한다.

대출이자·월세 지원 대상에 해당하지 않는 피해 임차인에게는 1회에 한해 최대 100만원 긴급생계비를 지원한다. 긴급생계비는 상시 신청할 수 있으며 매월 말일까지 접수된 신청 건은 심사를 거쳐 다음 달 20일 이내 지급된다.

전북지역 피해주택에서 전주시 소재 주택으로 이주한 세대에는 최대 160만원 이사비도 지원한다.

이사비는 대출이자·월세 또는 긴급생계비와 중복 지원이 가능하지만 대출이자·월세와 긴급생계비는 중복해서 받을 수 없다.

다른 기관의 유사 사업을 통해 지원받았거나 지원 기간 중 타지역으로 전출할 경우에도 지원이 제한되거나 중단될 수 있다.

세부 지원 요건과 신청 방법 등은 전주시 누리집에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 "전세사기 피해로 인한 경제적 어려움이 이어지는 만큼 피해 임차인들이 필요한 지원을 놓치지 않도록 안내하겠다"고 말했다.