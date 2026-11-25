부산 기장군 오시리아의 라우어 시니어타운이 동남권원자력의학원과 손잡고 입주민을 위한 전문 의료협력망을 확장한다. 단지 내 의료시설을 기반으로 한 건강관리에 전문 의료기관의 검진과 진료 연계를 더하면서 시니어 주거시설의 의료복지 경쟁력을 강화하는 행보다.

25일 라우어 시니어타운에 따르면 라우어는 동남권원자력의학원, 의료법인 나온의료재단과 입주민 건강증진 및 의료서비스 향상을 위한 3자 업무협약을 체결했다.

▲라우어 시니어타운과 동남권원자력의학원, 의료법인 나온의료재단 관계자들이 입주민 건강증진과 의료복지 향상을 위한 3자 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ라우어 시니어

이번 협약에 따라 세 기관은 건강관리 프로그램 운영과 건강검진 연계, 암 등 주요 질환의 예방·조기 발견, 전문진료 및 검사 연계, 건강강좌·의료교육 등에서 협력하기로 했다.

특히 동남권원자력의학원의 전문 의료 역량을 활용해 입주민의 건강 상태를 체계적으로 관리하고, 필요할 경우 전문진료로 연결하는 의료지원 체계를 단계적으로 구축할 계획이다.

라우어는 이미 단지 내 의료 인프라를 갖추고 있다. 지난 3월 의료법인 나온의료재단이 운영하는 무이재한방병원이 개원해 암 환자의 면역관리와 통증·재활치료 등 의료서비스를 제공하고 있다.

이어 지난 5월에는 기장병원과 건강검진 지원, 진료예약 연계, 응급의료 협력 등을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 동남권원자력의학원과의 협력으로 기존 의료 네트워크를 전문 의료영역까지 확대하게 됐다.

이는 라우어가 추진해 온 주거·의료·문화·여가 결합형 시니어 라이프케어 모델을 구체화하는 과정이기도 하다. 입주민이 생활공간 가까이에서 일상적인 건강관리를 받고 필요한 경우 외부 전문 의료기관의 진료로 이어질 수 있도록 의료 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

라우어 관계자는 "시니어 주거시설의 경쟁력은 단순히 쾌적한 주거환경에 머무르지 않는다"며 전문 의료기관과의 체계적인 연계를 통해 질병 예방부터 건강관리, 의료서비스 지원까지 일상에서 이어지는 의료복지 체계를 강화하겠다고 밝혔다.

한편 기장 라우어는 이번 협약을 계기로 종합병원과 전문병원 등으로 협력 범위를 넓히고 건강검진과 질환 예방부터 전문진료 연계까지 입주민의 의료 수요에 맞춘 서비스를 확대할 방침이다.