더불어민주당 김용민 의원이 이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소를 지휘하지 않겠다는 확답을 피한 데 대해 "분명한 입장을 밝혔으면 더 좋지 않았을까"라며 아쉬움을 드러냈다. 향후 특검 수사 결과에 따라 일선 검사들이 공소취소에 나서더라도 법무부 장관이 별도로 지휘할 필요는 없다는 견해도 밝혔다.

국회 법제사법위원회 소속인 김 의원은 25일 KBS 라디오에 출연해 전날 이 후보자가 법사위 인사청문회에서 공소취소 지휘 여부에 대한 즉답을 피한 데 대해 "아마 원론적인 답변을 한 것이라고 이해하고 있다"고 말했다.

김 의원은 "공소취소 자체는 검사가 결정하는 문제이기 때문에 검사의 개별 판단에 맡기겠다라는 원론적인 입장을 (이 후보자가) 얘기한 것"이라며 "지금 특검법에 따라 특검이 활동을 하면 진상조사 결과들이 나올 것이라 '지금 섣불리 답변하기 어렵다'는 입장에서 그렇게 얘기한 것으로 이해는 하고 있다"고 했다.

다만 김 의원은 공소취소 지휘 여부에 대해 "(이 후보자가) '그렇게 하지 않겠다'라고 분명한 입장을 밝혔으면 더 좋지 않았을까"라며 "그 이전에 정성호 장관이나 이런 분들은 지휘하지 않겠다는 입장을 밝힌 적이 있었"기 때문이라고 말했다. 이어 "그런(공소취소 지휘하지 않겠다는) 기조를 분명하게 더 밝혔으면 더 낫지 않았을까 하는 아쉬움은 저도 개인적으로 남는다"고 했다.

실제 정성호 전 법무부 장관은 지난 3월 이른바 '공소취소 거래설'이 불거지자 "특정 사건의 공소취소를 지휘할 의도도 전혀 없고 생각 자체가 전혀 없다"고 밝힌 바 있다. 정 전 장관의 후임으로 지명됐던 김승원 전 법무부 장관 후보자 역시 지난 9월 인사청문회 준비단 첫 출근길에 "법무부 장관에게 직접적인 권한이 없고 검찰총장을 통해 지휘할 생각도 없다"며 공소취소 지휘 가능성에 선을 그었다.

김 의원은 그러면서도 이 후보자가 확답을 피한 배경에 대해서는 "이 후보자의 특징인 것 같다. 그러니까 성격인 것 같은데 굉장히 신중한 분"이라며 "지금 진상조사가 막 시작되는 이 문제에 대해서 먼저 선을 긋고 가는 것이 바람직할까라는 신중함이 좀 배어 있었던 것 같다"고 평가했다.

향후 조작기소 특검 수사에서 기소 조작 사실이 드러나 일선 검사들이 공소취소에 나설 경우 법무부 장관이 어떻게 대응해야 하느냐는 질문에 김 의원은 "일선 검사들이 '하겠다'라고 하면 법무부 장관은 구체적 사건을 지휘하지 못하니, 지휘하고 말 것도 없이 검사들의 판단에 맡기면 되는 것이라고 본다"고 답했다.

김 의원은 "안 하겠다는 걸 하게 하거나, 하겠다는 걸 말리거나, 뭐 이렇게 지휘까지 할 필요는 없지 않을까"라며 "검사들이 알아서 하겠다는 것을 체계상 보고는 받겠지만 그것에 따라서 특별한 지휘를 할 필요는 없다고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 이 후보자는 24일 국회 법사위 인사청문회에서 국민의힘 박형수 의원으로부터 이 대통령 관련 사건의 공소취소를 지휘하지 않겠다고 약속할 수 있는지 여러 차례 질문받았다. 이 후보자는 "예단을 가지고 전제한 가정적 질문에 말씀드리는 것은 적절치 않다"며 즉답을 피했다. 박 의원이 "공소취소 지휘하지 않겠다고 후보자로서 얘기 못 하느냐"고 재차 묻자 이 후보자는 "예, 그렇다"고 답했다.

이 후보자는 "청와대의 공소취소 요청이 있었냐"는 질문에도 "말씀드리기 적절하지 않다"며 답변을 피했다. 다만 "국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권 행사는 하지 않겠다"는 입장은 밝혔다.

현행 공소청법 제9조는 법무부 장관이 검사사무의 최고 감독자로서 일반적으로 검사를 지휘·감독하되, 구체적 사건에 대해서는 검찰총장만을 지휘·감독할 수 있도록 규정하고 있다.