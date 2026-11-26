▲25일 전남광주통합특별시 북구 홈플러스 동광주점 매장이 비어있고 '상품 수급 차질로 쇼핑에 불편을 드려 죄송합니다'는 안내문이 세워져 있다. 2026.11.25 ⓒ프레시안(강병석)

"카드값이랑 대출 이자 나가는 날이 코앞인데 월급은 제 때 나오질 않고, 그런데 임시 휴업까지 한다니 앞날이 막막합니다."

25일 오후 전남광주통합특별시 북구 두암동 홈플러스 동광주점에서 만난 한 직원은 밀린 생활비 걱정에 한숨을 쉬며 이같이 말했다.

지난 8월 재개장과 9월 회생계획안 인가 이후 정상화를 기대했던 직원들은 이달 20일에야 8월분 잔여 급여를 받았다. 9월분 급여의 일부 입금됐을 뿐, 10월과 11월 임금·추석 상여금은 여전히 밀린 상태다.

그는 "앞으로 월급을 언제 받을지 본사에서 공지된 내용이 하나도 없다"면서 "조금 전 언론에서 휴업 소식까지 나오니 어찌해야 할지를 모르겠다"고 답답해 했다.

▲25일 전남광주통합특별시 북구 홈플러스 동광주점 일부 비어있는 신선식품 매대에서 방문객이 상품을 둘러보고 있다. 2026.11.25 ⓒ프레시안(강병석)

현장에서는 생계난을 견디지 못한 이탈도 이어지고 있었다.

홈플러스 노조 관계자는 <프레시안>과의 통화에서 "급여가 밀리면서 퇴사자가 속출해 2만 명이던 인력이 지금은 6000~7000명도 안 될 것"이라며 "직원 중에는 아르바이트를 뛰며 생활비를 버는 경우도 많다"고 전했다.

그는 "물건이 안 들어오고 남은 재고를 땡처리로 비워내는 상황이 지난 7월 전국 매장 휴업 직전과 똑같다"며 "본사는 이달 30일까지 영업한다고 했지만, 12월 이후로는 매장이 운영될지 안될지 알 수가 없다"고 했다.

이어 "동광주점은 전국 톱 25에 들 정도로 장사가 잘 되던 매장인데 최근 건물까지 매각돼 10년 재임대 방식으로 바뀌었다"며 "건물이 팔렸다고 당장 운영에 문제가 되는건 아니지만 현장에서 불안감이 많다"고 덧붙였다.

그러나 이 같은 우려는 불과 몇 시간 만에 현실이 됐다. 홈플러스는 이날 오후 사내 공지를 통해 상품 매입 자금 부족을 이유로 27일부터 전국 67개 전 점포를 임시휴업한다고 발표했다.

이날 찾은 매장 내부는 실제로 7월 일시 휴업 직전과 다르지 않았다. 진열대 곳곳이 비어 있었고, 상당수 품목에는 50~80% 이상 할인 표시가 붙었다.

양말 세 켤레가 1000원, 다리미가 5900원, 일부 생필품은 100원에 팔렸고 매대마다 '상품 수급 차질로 쇼핑에 불편을 드려 죄송합니다'라는 안내문이 붙어 있었다.

특히 지난 8월 재개장 당시 '응원 장보기'와 '할인행사'로 긴 줄이 섰던 정육 코너에도 소량의 물품만이 비치돼 있었다.

▲매장 재개장 당시 할인행사와 '응원 장보기'로 길게 줄이 섰던 정육 매대에도 일부 상품만 진열돼 있다. 2026.11.25 ⓒ프레시안(강병석)

홈플러스를 애용한다는 한 방문객은 헐값에 내놓은 상품들을 보며 "너무 싸게 파니 오히려 마음이 아프다"고 말했다. 옆에 있던 일행도 "물건이 이렇게 없는 걸 보니 문 닫으려고 정리하는 것 아니냐"며 걱정했다.

임대매장 상인들의 근심도 깊어지고 있는 상황이었다. 매장 지하 1층에서 가게를 운영하는 한 입점 상인은 "다시 문을 열었을 때는 잠깐 장사가 돼 희망을 가졌는데, 또 상황이 나빠지니 무섭고 답답하다"고 토로했다.

한편 홈플러스는 지난 7월 일시 휴업 이후 8월 영업을 재개하고 9월 서울회생법원에서 회생계획안을 인가받았다. 그러나 자금난으로 납품대금 지급이 밀리면서 신선식품 납품률이 10% 미만으로 떨어졌고, 26일 온라인 배송 중단에 이어 27일부터는 인수합병(M&A)이 마무리될 때까지 전국 67개 대형마트와 본사의 임시휴업에 들어갈 예정이다.