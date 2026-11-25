대구경제정의실천시민연합, 대구참여연대, 우리복지시민연합, 대구시민단체연대회의는 25일 공동명의로, 강은희 대구교육감의 공직선거법 상 허위사실유포혐의에 대한 신속한 공소와 재판을 기대한다고 밝혔다.

또 이 단체들은 강은희 교육감에 대한 대구경찰청의 수사결과와 기소의견 송치 처분을 환영하며 엄중한 처벌을 촉구다는 성명서를 발표했다.

이들은 지난 7월 3일, 강은희 대구시교육감이 ㈜위니텍 비상장주식 명의신탁과 공직자·후보자 재산등록 누락 의혹에 대해 납득할만한 해명을 하지 않는다면서 강 교육감을 공직선거법 상 허위사실공표죄로 대구경찰청에 고발한 바 있다.

이 단체들에 따르면 제9대 전국동시지방선거 대구교육감 후보자 등록 당시 강 교육감은 자신과 배우자가 보유하고 있는 ㈜위니텍 명의신탁 주식을 누락한 등록대상 재산 신고서를 제출하고, 선거운동 기간에 주식 명의신탁과 공직자·후보자 재산신고 누락을 부인하는 발언을 했다는 것이다.

또 이후 이 사건을 수사한 대구경찰청은 최근까지 강은희 대구교육감을 피의자 신분으로 두 차례 소환하고, 명의수탁자로 지목한 인물들을 참고인으로 불러 조사를 벌였다고 주장했다.

특히 이 과정에서 강은희 대구교육감은 “30억 원 상당의 주식 수만 주를 명의신탁한 사실이 없다”며 혐의를 전면 부인했고, 수탁자들 역시 “해당 주식은 본인들 소유”라고 진술했다고 전했다.

그러나 경찰은 확보한 관련 문서와 자금 흐름을 정밀 추적한 결과, 해당 주식이 강은희 대구교육감 부부 소유의 명의신탁 주식이며 후보자 재산 신고 대상에 포함된다고 결론 내렸다고 전했다.

한편 공직선거 과정에서 당선되거나 당선되게 할 목적으로 후보자에게 유리한 허위사실을 공표하는 일은 선거의 공정성을 심각하게 훼손하는 범죄행위로 공직선거법은 허위사실을 공표한 자에게는 5년 이상의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금형의 처벌을 할 수 있도록 규정하고 있다.

이와 함께 공직선거 당선자가 공직선거법 위반으로 벌금 100만 원 이상의 형을 받으면 그 당선은 무효가 된다.