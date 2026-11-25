▲학벌없는 사회를 위한 시민모임 로고 ⓒ학벌없는 사회를 위한 시민모임

최근 학교폭력 논란이 일었던 전남광주통합특별시 나주시 A중학교의 미인가 기숙사생 학부모들이 위장전입 의혹으로 수사기관에 고발됐다.

교육시민단체 '학벌없는사회를 위한 시민모임'은 25일 입장문을 내고 "학부모의 허위 전입신고가 학교 행정 업무를 방해한 위법 행위"라며 "주민등록법 위반(주민등록 거짓 신고) 및 형법상 업무방해 혐의로 수사기관에 고발했다"고 밝혔다.

이번 의혹은 학폭 가담자로 지목된 학생 가운데 해남과 완도 등 타 지역 출신이 학교 기숙사에서 생활해 온 사실이 알려지며 불거졌다.

시민모임은 통학구역 실거주자가 굳이 기숙사에 입소할 이유가 없다는 점을 들어 학부모들의 위장 전입에 학교가 묵인했을 가능성도 제기했다.

시민모임은 "(학교가) 서류상 주소지만 나주로 옮긴 채 실제로는 거주하지 않는 학생의 전학을 승인했으며, 이들을 교육청에 보고되지 않은 미인가 기숙사에 수용한 것으로 확인됐다"며 "학교 측이 전학 요건 미달 사실을 인지하고도 기숙사 입소를 전제로 학부모의 위장전입을 묵인·방조했을 개연성도 높다"고 주장했다.

관할인 나주교육지원청은 미인가 기숙사와 전입 절차 전반에 대한 특정감사를 마치고 다음 주 최종 결재를 앞두고 있는 상황이다.

지원청 관계자는 "실거주 여부 등을 전방위 조사해 처분을 준비 중이고 기숙사에 있었던 학생들은 11명 중에 나주 지역이 아닌 학생들이 있다"며 "재단이나 학교 측은 처분이 갈 것"이라고 말했다.

그러면서 "특정 학생 몇 명에 대해 전입 절차에서 미비된 부분이 있었다"고 인정했다.

다만 교육청 관계자는 구체적 적발 인원과 학폭 가담자 포함 여부에 대해 "중학생 아이들은 보호해야 할 대상인 만큼 학생 개인정보와 관련된 부분은 말씀드리기 어렵다"며 말을 아꼈다.