▲전주시는 25일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국토교통부의 도심융합특구 최종 후보지 선정에 따른 사업계획을 발표했다. ⓒ전주시

전북 전주역 주변에 인공지능(AI), 로봇 관련 기업, 연구기관 등이 들어서는 4226억원 규모 첨단산업단지가 조성될 전망이다.

전주시는 25일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국토교통부의 도심융합특구 최종 후보지 선정에 따른 사업계획을 발표했다.

사업 대상지는 전주역 뒤편 덕진구 호성동과 우아동 일원 46만2571㎡(약 14만 평)다.

도심융합특구는 지방 대도시에 산업·주거·문화시설을 한데 모아 기업을 유치하고 인구 유출을 막기 위한 정부 사업이다.

전주시와 전북자치도는 지난 4월 관계기관과 전담팀을 구성하고 8월 공모 신청서를 제출한 뒤 정부 평가에 대응해 왔으며 다른 지방 대도시와의 경쟁 끝에 최종 후보지로 선정됐다.

이 과정에서 김윤덕·정동영·이성윤 국회의원과 도·시의원 등 지역 정치권도 '청년이 떠나지 않는 전북'을 만들기 위해 힘을 보탰다.

우선 시는 전주역 일대를 피지컬AI 기술의 안전성과 성능을 검증하는 첨단산업단지로 조성할 계획이다.

피지컬AI는 인공지능을 탑재한 로봇이나 기계가 실제 산업현장에서 스스로 판단하고 움직이는 기술이다.

시는 관련 국가사업, 전문 시험·인증기관, 연구기관, 기업 등을 유치해 기술 개발부터 성능 검증, 제품 상용화까지 지원할 방침이다.

이어 현대자동차그룹의 새만금 투자와 연계해 새만금에서는 로봇을 생산하고 완주에서는 작동 여부를 시험하며 전주에서는 기술 개발과 안전성 검증을 담당하도록 할 계획이다.

▲사업 게획도 ⓒ전주시

아울러 청년과 산업단지 종사자들이 지역에 정착할 수 있도록 지원주택 약 2200세대를 단계적으로 공급하고 소양천, 전북대, 덕진공원 등을 연계한 문화·여가가 어우러진 복합공간도 조성한다.

시는 내년부터 특구 정식 지정을 위한 행정절차, 부지 확보, 기업 유치에 나설 예정이며 개발은 2030년부터 2035년까지 추진할 계획이다.

특구로 정식 지정되면 개발부담금 감면과 도시계획 규제 완화 등 혜택을 받을 수 있다.

김윤덕·정동영·이성윤 국회의원은 이번 특구 후보지 선정이 전주를 피지컬AI 산업의 핵심 거점으로 키우고 청년과 기업을 유치하는 계기가 될 것으로 기대했다.

조지훈 전주시장은 "선정이 끝이 아니라 시작이라는 각오로 지정 절차와 기업 유치를 빈틈없이 준비해 청년이 머물고 기업이 모이는 대한민국 대표 혁신거점으로 키워 나가겠다"고 말했다.