부산 기장군 오시리아의 라우어 시니어타운이 22년째 이어지는 '사랑의 김장 나누기' 행사를 통해 지역사회와의 나눔을 확대한다. 입주민들의 자발적인 봉사와 기부 활동을 이어온 라우어가 연말 이웃사랑 실천에도 힘을 보태는 모습이다.

25일 라우어 시니어타운에 따르면 제22회 사랑의 김장 나누기 행사는 다음 달 2일부터 5일까지 나흘간 열린다. ㈜썬시티가 주최하고 라우어 시니어타운과 사회복지법인 나온, 연제구가족센터, 연제구노인복지관이 공동 주관한다.

▲부산 기장군 라우어 시니어타운 등이 오는 12월 2일부터 5일까지 개최하는 '제22회 사랑의 김장 나누기' 행사 안내문. ⓒ라우어 시니어

행사는 12월 2일부터 4일까지 기장군 장안읍 용소마을 '라라팜'에서 진행되며 마지막 날인 5일에는 라우어 애비뉴 1층으로 장소를 옮긴다. 운영 시간은 오전 9시부터 오후 5시까지다.

2005년 시작된 사랑의 김장 나누기는 직접 담근 김치를 어려운 이웃에게 전달하는 연말 사회공헌 활동으로 올해 22회째를 맞았다.

지난해에는 라우어 입주민들이 김장 행사에 참여해 김장김치 200상자를 기장군에 기탁했다. 기장군은 당시 부산사회복지공동모금회를 통해 지역 취약계층에 전달할 계획이라고 밝혔다.

라우어의 나눔 활동은 김장에 그치지 않는다. 지난 6월 입주민 봉사단이 직접 재배한 농산물 300kg을 기장군 푸드뱅크에 기탁했으며 8월에는 입주민이 참여하는 자선행사를 열고 수익금의 지역사회 기부 계획을 밝힌 바 있다.

이 같은 활동은 주거와 의료, 문화·여가를 결합한 라우어의 시니어 커뮤니티가 지역사회와 교류하는 공간으로 역할을 넓혀가고 있음을 보여준다. 입주민들이 봉사와 나눔의 주체로 참여하며 공동체 활동을 이어가고 있다는 점도 특징이다.

라우어는 이번 행사에서 12월 5일 단지 내 라우어 애비뉴를 김장 나눔 장소로 제공하며 22년 전통의 이웃사랑 실천에 동참할 예정이다.