횡성군 횡성읍 지역사회보장협의체(공공위원장 최동섭·민간위원장 박성철)가 25일 겨울철 취약계층을 위해 사랑의 김장 나눔 행사를 진행했다.

이번 사업에는 횡성우체국(국장 최근민)이 후원금 50만 원을 기탁하고 대상 횡성공장(공장장 이균)이 종가 김치 5kg 80박스를 후원했다.

▲겨울철 취약계층 위한 사랑의 김장 나눔 행사. ⓒ횡성군

횡성읍 지역사회보장협의체는 후원받은 김치에 돼지고기와 방한용 장갑을 더해 꾸러미를 만들었다.

협의체 위원들이 추천한 복지 사각지대 80가구에 꾸러미를 직접 전달하며 이웃의 안부를 살폈다.

최근민 횡성우체국장은 "지역의 어려운 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되기를 바라는 마음으로 후원에 참여했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하도록 노력하겠다"고 말했다.

이균 대상 횡성공장장은 "김장철을 맞아 지역의 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 전해 뜻깊다"며 "정성껏 준비한 김치가 이웃들의 겨울 식탁에 작은 보탬이 되기를 바란다"고 전했다.

박성철 민간위원장은 "지역사회의 관심과 후원이 모여 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 전했다"며 "앞으로도 협의체 위원들과 함께 복지 사각지대에 놓인 이웃을 세심하게 살피고 지역 내 나눔이 필요한 곳에 온기가 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.