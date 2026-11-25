태백시의회(의장 고재창)가 25일 제299회 제2차 정례회 제4차 행정사무감사특별위원회(위원장 남궁증)를 열고 상하수도사업소·한국안전체험관·스포츠과·교육과·경제과 업무를 점검했다.

남궁증 의원은 하수관로 정비사업의 기한 내 준공 가능성을 확인하고 공사 중 주민 불편을 최소화해 달라고 당부했다.

▲제299회 제2차 정례회 제4차 행정사무감사특별위원회. ⓒ태백시의회

하수·분뇨처리시설 운영과 관련해 낙동강수계관리기금을 추가 확보할 방안을 검토해 내년 상반기에 보고할 것을 요청했다.

박영식 의원은 천포교~광동댐 저류시설 설치공사의 국비 확보가 무산된 경위를 추궁했다.

이미 지급한 실시설계 용역비 3290만 원 중 회수 가능한 금액을 확인해 조치하라고 요구했다.

장성분구 하수관로 정비 공사를 진행하는 근로복지공단 태백병원 앞에 안전표지판과 점멸등을 설치할 것도 주문했다.

정연태 의원은 지방상수도 위탁운영 계약 조건과 이행 실적을 재점검하고 결산자료 유수율을 검증해 태백시의회와 공유해 달라고 요청했다.

태백종합운동장에서 상장동 방향으로 이어지는 도로가 하수관로 정비사업 중 부풀어 오른 현상은 공사 하자라며 부분 보수가 아닌 구간 전체를 재포장해야 한다고 지적했다.

▲제299회 제2차 정례회 제4차 행정사무감사특별위원회. ⓒ태백시의회

홍지영 의원은 혈리정수장 개량사업 공정률이 65%에서 60%로 낮아진 경위를 묻고 사업비가 10억 원 늘어나는 과정에서 의회 사전 보고가 없었던 점을 지적했다.

침전지 등 시설 철거 과정에서 원수 시료 채취 배관을 철거해 수질자료를 수집하지 못한 사례를 들며 공사 기간에도 원수 수질과 정수처리 과정을 철저히 관리하라고 당부했다.

이석형 의원은 조탄지구 상수도 신설공사의 준공 예정 시기 산정 기준을 묻고 설계변경 사항 외 주민 추가 요청 내용이 공사에 반영됐는지 확인했다.