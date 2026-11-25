한국가스공사는 국산 인공지능(AI) 반도체인 신경망처리장치(NPU)를 탑재한 CCTV를 현장에 구축하기 위해 산업통상부와 협의를 거쳐 안전관리 고도화에 나선다고 25일 밝혔다.

이번 시범사업은 공급 분야의 대전충청지역본부와 생산 분야의 삼척기지 및 평택기지를 대상으로 우선 추진된다.

이 사업은 정부의 국산 AI 반도체 산업 육성 및 공공부문 활용 확대 정책에 부응하고, AI 기술을 활용한 천연가스 시설의 안전관리 역량을 높이기 위해서다.

가스공사는 서버형 영상분석 방식과 CCTV 단말 자체 분석(Edge AI) 방식을 종합적으로 검증하여 현장 여건에 최적화된 운영 모델을 도출할 방침이다.

특히 새로 도입되는 AI CCTV는 ❶ 방호체계 고도화, ❷ 작업자 쓰러짐 등 현장 안전사고 예방, ❸ 시설 주변 산불 조기 발견 등 3대 핵심 안전 분야에 집중 적용된다.

이를 통해 기존 감지기의 한계를 보완해 감시 사각지대를 해소하고 비상 상황 발생 시 신속한 초기 대응 골든타임을 확보할 것으로 기대된다.

이와 함께 가스공사는 시범운영 성과를 바탕으로 전국 생산기지와 공급관리소로 국산 NPU 기반 AI CCTV를 단계적으로 확대할 예정이다.

국가 핵심 에너지 시설을 실증 테스트베드로 제공함으로써 공공 안전성을 높이는 동시에 국내 AI 반도체 산업 생태계 활성화에도 크게 기여할 전망이다.

가스공사 관계자는 “국산 AI 반도체를 국가 핵심 에너지 인프라에 선제적으로 적용해 현장 안전관리의 패러다임을 바꿀 것”이라며, “앞으로도 전사적인 AI 대전환을 가속화해 국민이 신뢰할 수 있는 안전하고 스마트한 천연가스 공급체계를 완성하겠다”라고 밝혔다.

한편, 가스공사는 ‘비전 2035’ 실현과 AI 대전환(AX) 시대에 발맞춰 설비관리와 경영 의사결정 등 전 분야에 AI를 적극 활용하는 ‘AX 플랫폼 구축 사업’을 비롯한 전환 과제를 속도감 있게 추진해 나갈 방침이다.